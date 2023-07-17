Также стало известно, какие европейские достопримечательности собирают больше всего туристов.

Пляж Элафонисси на греческом острове Крит признали самым переполненным пляжем Европы в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туристичеким журналом The Thinking Traveller на основе тысяч отзывов на TripAdvisor.

Топ-10 самых переполненных пляжей Европы

1. Пляж Элафонисси (Крит, Греция).

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2. Пляж Борнмут (Борнмут, Англия).

3. Залив Фигового дерева (Протарос, Кипр).

4. Пляж Барселонета (Барселона, Испания).

5. Пляж Навагио (Закинф, Греция).

6. Пляж Леванте (Аликанте, Испания).

7. Пляж Фистрал (Корнуолл, Англия).

8. Пляж Вулакомб (Девон, Англия).

9. Красный пляж (Санторини, Италия).

10. Лулворт Коув (Дорсет, Англия).

Также авторы исследования перечислили, какие европейские достопримечательности собирают больше всего туристов в этом году.

Топ-10 самых переполненных достопримечательностей Европы

1. Эдинбургский замок (Эдинбург, Шотландия).

2. Букингемский дворец (Лондон, Англия).

3. Сиам Парк (Тенерифе, Испания).

4. Гранд-канал (Венеция, Италия),.

​5. ​​​​​​Римские бани (Бат, Англия).

6. Тауэр (Лондон, Англия).

7. Лувр (Париж, Франция).

8. Акрополь (Афины, Греция).

9. Британский музей (Лондон, Англия).

10.​​​​​​​ Музей Орсе (Париж, Франция).

Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от посещения перечисленных выше локаций, по крайней мере, в топ-сезон. Вместо этого их призывают обратить внимание на менее раскрученные места.

Как ранее сообщал УНИАН, хорватский Дубровник возглавил список самых загруженных направлений в Европе этим летом – на одного местного жителя в городе выпадает 36 туристов.

Кроме того, этим летом из-за повышенного ажиотажа на летний отдых в Европе туристы столкнулись с целым рядом проблем. Так, помимо хаоса в аэропортах и роста цен на перелеты и проживание, увеличение спроса привело к тому, что туристы могут увидеть и сделать на отдыхе меньше, чем им хотелось бы.

Не отпугивает туристов от путешествий даже экстремальная жара, накрывшая Европу этим летом.

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