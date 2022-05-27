Пассажиры указанного рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

"Укрзалізниця" с 11 июня 2022 года назначает новый ежедневный ночной поезд № 53/54 "Киев – Перемышль".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Ночной поезд № 53/54 будет отправляться с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, будет отправляться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.

Кроме того, благодаря этому рейсу пассажиры будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.

"Так, по прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 "Перемышль – Вена – Грац". Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити № 3804 "Перемышль – Щецин", который курсирует, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении можно также воспользоваться поездами, курсирующими по Польше и Австрии, для пересадки на поезд № 54/53 "Перемышль – Киев".

"Так, поезд № 104 "Грац – Вена – Перемышль" отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд № 73104 "Вроцлав – Перемышль" отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда лишь на маршрутах городов: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

"Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными", – добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 12 июня 2022 года изменит время отправки поезда Интерсити+ 706 из Перемышля с 8:00 на 10:15, что даст возможность удобной пересадки с польского Интерсити 83173 "Вроцлав – Пшемысль".