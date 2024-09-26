Всего в рейтинг попало 38 городских районов по всему миру.

Богемный район Нотр-Дам-дю-Мон в Марселе, который в последнее время набирает небывалую популярность вопреки своей репутации "худшего города Франции", признали лучшим районом в мире в 2024 году.

Влиятельный журнал о культуре и развлечениях Time Out в своем свежем исследовании оценивал "крутость" городских районов не только потому, какие там крафтовые пивоварни, изысканные винные бары и уличное искусств, но и то, как эти места отражают все самое лучшее в своих городах – культуру, общественный дух, ночную жизнь, еду и напитки.

"Названный в честь церкви, этот определенно нечестивый район состоит из красочных тупиков, покрытых граффити переулков, улиц, обсаженных платанами, и извилистых лестниц, которые ведут вниз от Кур-Жюльен. Около метро можно встретить новоприбывших из Парижа и других городов, загорающих на террасах вдоль Рю-де-Лоди, смешивающихся с разнообразной толпой панков и их собак, женщин в красочных одеждах и старых моряков, потягивающих пиво. Когда-то известный как район художников, в наши дни он имеет веселую, непринужденную атмосферу местной ярмарки", – так характеризует район Нотр-Дам-дю-Мон французская журналистка Алисия Дори.

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По ее словам, сейчас в этом район, занимающим удивительно небольшую площадь, можно найти огромную концентрацию художественных галерей, оживленных ресторанов, магазинов на любой вкус и бюджет, а также фургонов с пиццей – популярной удичной едой в Марселе к удивлению многих.

10 самых крутых городских районов в мире в 2024 году

Нотр-Дам-дю-Мон, Марсель, Франция. Мерс Султан, Касабланка, Марокко. Переренан, Бали, Индонезия. Сонсу-дон, Сеул, Южная Корея. Кернс, Портленд, США. Стоукс Крофт и Сент-Полс, Бристоль, Англия. Чиппендейл, Сидней, Австралия. Принсипи Реал, Лиссабон, Португалия. Глория, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Виндзор, Мельбурн, Австралия.

Всего в рейтинг попало 38 городских районов по всему миру.

Как сообщал УНИАН, ранее Time Out также назвал 13 городов мира с самой бурной ночной жизнью в 2024 году.

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