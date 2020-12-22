Во внутреннем пространстве исторического здания первого централизованного водопровода столицы открыли "Храм воды".

Водно-информационный центр Киева, известный как Музей воды, в этом году обновили и добавили современные спецэффекты.

Читайте такжеЛувр продал за 80 тысяч евро "свидание" с Моной Лизой, чтобы немного покрыть убытки из-за коронавируса (видео)Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко.

По его словам, в обновленном музее, расположенном в парке «Хрещатый», добавили современные спецэффекты, которые позволяют почувствовать реалистичность путешествия в мир воды.

«В Музее воды посетителей ожидает экскурс на планету Земля времен, когда только сформировался ее рельеф, образовалась атмосфера и гидросфера. Интерьер подземной части дополнен возможностями современной проекционной техники и научным контентом. Соответствующими спецэффектами дополнена экспозиция «Океан» с огромным аквариумом и экспозиция «Водоотведение», - рассказал Науменко.

Также после проведения ремонтных работ во внутреннем пространстве исторического здания первого централизованного водопровода Киева начал работать «Храм воды».

В КГГА отметили, что Музей воды работает с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий: в среду, четверг, пятницу - с 10:00 до 16:00, а в субботу и воскресенье - с 10:00 до 17:00.

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Автор: Инна Андалицкая