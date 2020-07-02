Авиакомпания "Мотор Сич" временно отменила рейсы Запорожье-Минск

Отмечается, что о точной дате возобновления полетов по данному направлению будет сообщено дополнительно.

Авиакомпания "Мотор Сич" на период с 17 по 31 июля отменяет рейсы Запорожье-Минск

Об этом сообщила компания на странице в Facebook.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за распространения острого респираторного заболевания COVID-19, авиакомпания "Мотор Сич" вносит изменения в расписание выполнения регулярных рейсов. Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 17 по 31 июля", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что о точной дате возобновления полетов по данному направлению будет сообщено дополнительно.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Мотор Сич" объявила о возобновлении выполнения рейсов с 15 июня.

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