Дмитрий Комаров расскажет таинственные секреты китайских гор

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров отправится на поиски Нового Будды, который должен спасти весь мир.

Сегодня, 29 апреля, в 22:45 на канале «1+1» выходит финальный двойной выпуск весеннего сезона тревел-шоу «Мир наизнанку». Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев, побывав во всех уголках Поднебесной, на этот раз отправятся в самую тайную часть экспедиции - китайские горы.

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Древние китайцы называли горы лестницой в небо и верили, что на их вершине живут боги, которые создали все человечество. Недостижимые, мистические и безграничные высоты стали для китайцев центром религиозной жизни. В этой части экспедиции по духовным местам Поднебесной Дмитрий Комаров отыщет в горах мистическое послание предков о пришествии на Землю Нового Будды. Жители Китая верят, что Новый Будда сможет сделать весь мир счастливым, остановив кризисы, проблемы и катаклизмы.

Его пришествие буддисты ждут веками и передают эту легенду из поколения в поколение. Еще более тысячи лет назад китайцы вырезали в горе гигантскую статую Будды Будущего и утверждают, что он будет выглядеть именно так. Дмитрий Комаров отправится в это место паломничества и покажет зрителям, как предкам удалось вырубить в скале 70-метрового Будду.

Монахи расскажут украинским путешественникам, где по древним легендам должен появиться Новый Будда. Изменив маршрут путешествия, команда «Мира наизнанку» поедет в один из самых красивых монастырей Китая на поиски человека, который изменит жизнь всей планеты.

Кроме того, в новой серии «Мира наизнанку» зрителей ждет знакомство с еще одним сверхчеловеком - легендарным мастером, который в буквальном смысле приручил раскаленный металл. Он является одним из последних мастеров тысячелетней китайской традиции и создает опасное и зрелищное шоу - фейерверк из раскаленного до 1600 градусов металла. Дмитрий Комаров узнает все секреты создания необычного салюта под название «Железный цветок», а также сам рискнет стать участником экстремального огненного шоу.

«Если я допущу ошибку, рискую получить очень сильные ожоги», - поделился своими опасениями перед выходом на сцену ведущий.

Удастся ли Дмитрию Комарову найти будущего Будду, какие еще секреты скрывают мистические вершины Поднебесной, и как жители небольшого китайского села прорубили в горах дорогу смерти - смотрите в финальной двойной серии весеннего сезона «Мира наизнанку» уже сегодня в 22:45 на канале «1+1».

Кстати, большое интервью Дмитрия Комарова о съемках китайского сезона «Мира наизнанку» читайте на УНИАН.Туризм.

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