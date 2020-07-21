МИД продолжает вести переговоры об открытии стран Шенгенской зоны для украинцев - Кулеба

16 июля в Европейском Союзе не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны - члены ЕС в период пандемии. Как результат, украинцы как минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать в страны ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство продолжает вести переговоры об открытии стран Шенгенской зоны для украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Ситуация со странами «Шенгена» является наиболее чувствительной, потому что есть общая рекомендации Европейского Союза по поводу въезда на территорию «Шенгена». Отдельные страны могут в рамках этих рекомендаций идти на те или иные уступки, но в целом они стараются соблюдать эти рекомендации. Мы действительно говорим постоянно со всеми странами, которые являются потенциально интересными для украинского туризма, пытаясь создать по крайней мере максимально благоприятные условия и хотя бы создать узкий коридор для возможности въезда, но очень сложная на самом деле история. Впрочем, мы не оставляем наших усилий", - отметил Кулеба.

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При этом он привел пример, что власти Словении разрешили украинцам въезжать в страну при условии прохождения 14-дневного карантина. По словам главы МИД, это показывает, что "нужно не сдаваться и работать".

Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Евросоюза, въезд в страны-члены ЕС разрешен для граждан с целью обучения, морякам (которые направляются на свои суда), для высококвалифицированных работников третьих стран (если их занятость необходима с экономической точки зрения, и работа не может быть отложена - речь идет о сезонных работниках), для тех, кто имеет вид на жительство в ЕС (или аналогичный документ) и для дипломатов.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Европейском Союзе не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны - члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, украинцы как минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать в страны ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

Касательно эпидситуации страны должны отвечать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже, чем аналогичные средние показатели стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Но сегодня стало известно, что еще 13 стран открыли свои границы для украинцев.

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