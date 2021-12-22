Среди других планов компании на 2022 год - увеличение пассажиропотока и количества рейсов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила о рестарте дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк, Торонто и Дели в следующем году.

Об этом говорится в пресс-релизе МАУ об утверждении бюджета компании на 2022 год.

Согласно ему, в 2022 году компания планирует расширить флот, после вынужденного сокращения в 2020-2021 годах, и вернуть в его состав дальнемагистральные самолеты типа Boeing-777.

"Наблюдательный совет подтвердил рестарт дальнемагистральных рейсов-Нью-Йорк, Торонто, Дели. Также мы готовимся к возобновлению работы хаба в аэропорту "Борисполь" с тремя волнами разлета. В целом, перезапуск сети МАУ должен составить 60% от показателя докризисного 2019 года", - отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

Читайте такжеМАУ не будет сокращать количество рейсов в Италию несмотря на карантин в странеСреди других планов компании на следующий год - увеличение пассажиропотока на 34% по сравнению с результатом 2021-го - до 4,3 млн пассажиров. При этом отмечается, что количество рейсов должно вырасти до 30% и составить более 37 тыс. рейсов в год.

Как сообщал УНИАН, по итогам работы за 9 месяцев 2021 года МАУ получила чистую прибыль в размере 1,08 млрд грн. При этом показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) был зафиксирован на уровне 2,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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