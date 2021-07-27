Юрий Фомичев

Можно ли менять страну так, чтобы украинцам было комфортно в ней проживать и не было желания убегать куда глаза глядят? Вполне. По крайней мере, это пытаются делать в некоторых маленьких городах, которые умеют принимать нестандартные решения. В то время, как мегаполисы в Украине сосредоточены на постоянном преодолении массы неотложных проблем, в маленьких городках можно сконцентрироваться на воплощении трансформаций. Расскажу, как это работает, на примере Славутича, который в текущем году получил статус Малой культурной столицы Украины и финансовую поддержку Украинского культурного фонда на развитие креативных индустрий и культурных инициатив. Вполне вероятно, что наши выводы, которые мы сделали во время трансформации, помогут качественно измениться другим городам.

Сначала, кроме развития малого и среднего бизнеса, делали ставку на туризм в Чернобыльскую зону

Итак, первое, что нужно сделать , дать ответ на вопрос: "В чем уникальность вашего города?". Долгое время Славутич, самый молодой город Украины, ассоциировался только с городом-спутником ЧАЭС. Впервые мы задумались над позиционированием, когда в 2000 году ЧАЭС прекратила работу и мы потеряли привычный ритм жизни.

Сначала, кроме развития малого и среднего бизнеса, делали ставку на туризм в Чернобыльскую зону, ведь это узнаваемая в мире локация и сильный туристический магнит. Но понимали, что это не единственное, что может привлекать туристов. Мы знали, что не можем действовать, как мегаполисы. Например, проводить регулярно крупные мероприятия — для этого мало ресурсов. Зато можем стать всеукраинским центром нишевых событий.

Решили фокусироваться на смелом позиционировании: "Славутич — город новых идей" и развивать креативный сектор экономики.И впоследствии разработали амбициозную стратегию развития с фокусом на образование, индустрию гостеприимства, нишевые развлекательные мероприятия и туризм, в частности, в Зону отчуждения.

Другой важный фактор – нужно иметь глобальную идею (bigidea) и долговременную стратегию. Любой город, даже маленький (всего на 25 тыс жителей, как наш), может иметь большие амбиции. Это помогает привлечь мощные ресурсы: финансовые, интеллектуальные, а главное — талантливых людей.

С 2014 по 2018 годы в Славутиче проводился Фестиваль кино и урбанистики "86"

Недавно Славутич принял новую стратегию развития города до 2025 года. Были утверждены три главные составляющие экономики: IT и энергетика — 13%, культура и туризм — 38%, условия ведения бизнеса и инвестиционная привлекательность — 50%. Мы поставили для себя амбициозную цель увеличить поток туристов в пять раз! Как достигнем? Развивать креативный сектор, индустрию нишевых событий, уделять больше внимания коммуникациям.

Имеем опыт: с 2014 по 2018 годы в Славутиче проводился Фестиваль кино и урбанистики "86". В первый год мероприятия в городе даже не было мест, где расселить гостей и точек с фаст-фудом, где их кормить! Поэтому развернули кемпинг, а организовать кофейню пригласили бизнесменов ... из Львова. Сейчас уже есть замечательный отель, три хостела, качественные заведения общественного питания (можем предложить, минимум, 1000 стационарных посадочных мест).

На этом не остановились. У нас работает туристско-информационный центр (ТИЦ), который предоставляет не только информационно-консультационные услуги, но и скоростной интернет, скоро будет работать коворкинг. Информационные услуги в ТИЦ бесплатны. Разработаны региональные маршруты Славутич-Чернигов, Славутич-Любеч, Славутич-ЧАЭС, экотур усадьбами региона и тому подобное.

А моя личная мечта — сделать Славутич городом-кампусом, студенческим городком. Оно является компактным и комфортным для проживания, мы уже работаем в этом направлении: подписываем соглашения с учебными заведениями (с КПИ и с Черниговской политехникой, именно в Славутиче будет происходить подготовка на 123 специальность - компьютерная инженерия), имеем спрос, как спортивная база для проведения сборов.

Малый бизнес - залог стабильности городов

Третье – важно создавать действенные механизмы сотрудничества "власть-бизнес-общество". В Славутиче все эти три составляющие тесно сотрудничают - от разработки стратегии города до воплощения конкретных планов в жизнь. Эффективно работает инициатива "странствующий квартал", цель которой — регулярные встречи, обсуждения с общественными активистами и поиск решений по важным для горожан вопросам, которые каждый раз проходят в разных кварталах Славутича.

Сложно? Да. Эффективно? Конечно! Совместная работа, ориентация на единый результат — это проявление демократии и гарантия исполнения задуманного.

Четвертое – инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса.

Малый бизнес - залог стабильности городов. Поэтому важно развивать отношения с ним, создавать привлекательные условия для предпринимателей, поддерживать "своих". Во время локдаунов город нашел возможность предоставить бизнесу "арендные каникулы" на 600 тысяч гривень. Для предпринимателей регулярно проводим нетворкинги и обучение.

Наша гордость — современный инновационный муниципальный бизнес-парк. Он занимает площадь более 1,5 тыс квадратных метров, имеет 10 производственных и 11 офисных помещений. При этом аренда в нем - 3,77 грн за 1 квадратный метр, а договор можно оформить за 72 часа. Это готовая локация для начала бизнеса.

Пятое - необходимо искать союзников и дополнительные источники финансирования. Свобода, полученная благодаря децентрализации, открыла городам новые перспективы. Но и наложила большую ответственность. Поэтому стоит искать партнеров и дополнительные источники финансирования для реализации планов.

Славутич стремится построить универсальное, дружественное к маломобильным группам населения публичное пространство

Мы, например, два года назад выиграли грант от программы правительства и Минкульта "Малые города — большие впечатления " на проведение Артрезиденции. В этом году реализуем ряд событий в рамках программы Малой культурной столицы при финансовой поддержке Украинского Культурного Фонда.

Мы также решились на сложный и важный для нас эксперимент — Славутич стремится построить универсальное, дружественное к маломобильным группам населения публичное пространство. Поэтому мы присоединились к инициативе Первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" и уже получим мощную интеллектуальную поддержку специалистов. По сути, Славутич стал лабораторией по разработке и внедрению безбарьерных решений и наш опыт будет распространяться на всю Украину.

Деньги в мире и в стране есть, и привлечь их можно, предложив действительно интересные, амбициозные идеи, и презентовав профессиональную команду, которая их будет воплощать в жизнь.

И шестое - последнее - позарез нужно создавать интересные проекты и развивать креативные индустрии. Туризм событий — это не только эмоция, это мощный толчок для экономики. Мы в этом удостоверились. ЧАЭС прекратила работу и не генерирует больше энергию, но вокруг нее продолжается научная практика и научный туризм, в частности.

Ежегодно мы проводим международную конференцию INUDECO, посвященную проблемам снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановления окружающей среды. К нам приезжает элита со всего мира. А это весомо пополняет бюджет города.

Маленькие города, как локомотивы Украины, это не фантазия

В текущем году планируем удивлять яркими культурными событиями, на которые приглашаем гостей со всей Украины. Уже 2 августа стартует международный фестиваль для архитекторов SESAM 2021 Poliklinika, на которых ожидаем более 250 студентов-архитекторов со всей Европы. В сентябре состоится арт-резиденция семантического сюрреализма для художников OPEN FORMAT ART RESIDENCE. Также проведем самый любимый фестиваль для творческой молодежи и будущих медийщиков "Золотая осень Славутича", которая будет проходить уже 28 год подряд. В октябре запланирован ежегодный культурно-художественный фестиваль для людей "золотого века" 50 + GOLDen Fest. Будем разрушать стереотипы и преодолевать эйджизм…

Конечно, в большинстве, это нишевые инициативы. Но они доказывают – маленькие города, как локомотивы Украины, это не фантазия. Именно маленькие города могут стать теми площадками, которые помогут трансформации больших городов.

Юрий Фомичев, городской голова г. Славутич