Можно ли менять страну так, чтобы украинцам было комфортно в ней проживать и не было желания убегать куда глаза глядят? Вполне. По крайней мере, это пытаются делать в некоторых маленьких городах, которые умеют принимать нестандартные решения. В то время, как мегаполисы в Украине сосредоточены на постоянном преодолении массы неотложных проблем, в маленьких городках можно сконцентрироваться на воплощении трансформаций. Расскажу, как это работает, на примере Славутича, который в текущем году получил статус Малой культурной столицы Украины и финансовую поддержку Украинского культурного фонда на развитие креативных индустрий и культурных инициатив. Вполне вероятно, что наши выводы, которые мы сделали во время трансформации, помогут качественно измениться другим городам.

Сначала, кроме развития малого и среднего бизнеса, делали ставку на туризм в Чернобыльскую зону

Итак, первое, что нужно сделать , дать ответ на вопрос: "В чем уникальность вашего города?". Долгое время Славутич, самый молодой город Украины, ассоциировался только с городом-спутником ЧАЭС. Впервые мы задумались над позиционированием, когда в 2000 году ЧАЭС прекратила работу и мы потеряли привычный ритм жизни.

Сначала, кроме развития малого и среднего бизнеса, делали ставку на туризм в Чернобыльскую зону, ведь это узнаваемая в мире локация и сильный туристический магнит. Но понимали, что это не единственное, что может привлекать туристов. Мы знали, что не можем действовать, как мегаполисы. Например, проводить регулярно крупные мероприятия для этого мало ресурсов. Зато можем стать всеукраинским центром нишевых событий.

Решили фокусироваться на смелом позиционировании: "Славутич город новых идей" и развивать креативный сектор экономики.И впоследствии разработали амбициозную стратегию развития с фокусом на образование, индустрию гостеприимства, нишевые развлекательные мероприятия и туризм, в частности, в Зону отчуждения.

Другой важный фактор – нужно иметь глобальную идею (bigidea) и долговременную стратегию. Любой город, даже маленький (всего на 25 тыс жителей, как наш), может иметь большие амбиции. Это помогает привлечь мощные ресурсы: финансовые, интеллектуальные, а главное талантливых людей.

С 2014 по 2018 годы в Славутиче проводился Фестиваль кино и урбанистики "86"

Недавно Славутич принял новую стратегию развития города до 2025 года. Были утверждены три главные составляющие экономики: IT и энергетика 13%, культура и туризм 38%, условия ведения бизнеса и инвестиционная привлекательность 50%. Мы поставили для себя амбициозную цель увеличить поток туристов в пять раз! Как достигнем? Развивать креативный сектор, индустрию нишевых событий, уделять больше внимания коммуникациям.

Имеем опыт: с 2014 по 2018 годы в Славутиче проводился Фестиваль кино и урбанистики "86". В первый год мероприятия в городе даже не было мест, где расселить гостей и точек с фаст-фудом, где их кормить! Поэтому развернули кемпинг, а организовать кофейню пригласили бизнесменов ... из Львова. Сейчас уже есть замечательный отель, три хостела, качественные заведения общественного питания (можем предложить, минимум, 1000 стационарных посадочных мест).

На этом не остановились. У нас работает туристско-информационный центр (ТИЦ), который предоставляет не только информационно-консультационные услуги, но и скоростной интернет, скоро будет работать коворкинг. Информационные услуги в ТИЦ бесплатны. Разработаны региональные маршруты Славутич-Чернигов, Славутич-Любеч, Славутич-ЧАЭС, экотур усадьбами региона и тому подобное.

А моя личная мечта сделать Славутич городом-кампусом, студенческим городком. Оно является компактным и комфортным для проживания, мы уже работаем в этом направлении: подписываем соглашения с учебными заведениями (с КПИ и с Черниговской политехникой, именно в Славутиче будет происходить подготовка на 123 специальность - компьютерная инженерия), имеем спрос, как спортивная база для проведения сборов.

Малый бизнес - залог стабильности городов

Третье – важно создавать действенные механизмы сотрудничества "власть-бизнес-общество". В Славутиче все эти три составляющие тесно сотрудничают - от разработки стратегии города до воплощения конкретных планов в жизнь. Эффективно работает инициатива "странствующий квартал", цель которой регулярные встречи, обсуждения с общественными активистами и поиск решений по важным для горожан вопросам, которые каждый раз проходят в разных кварталах Славутича.

Сложно? Да. Эффективно? Конечно! Совместная работа, ориентация на единый результат это проявление демократии и гарантия исполнения задуманного.

Четвертое – инвестиции и поддержка малого и среднего бизнеса.

Малый бизнес - залог стабильности городов. Поэтому важно развивать отношения с ним, создавать привлекательные условия для предпринимателей, поддерживать "своих". Во время локдаунов город нашел возможность предоставить бизнесу "арендные каникулы" на 600 тысяч гривень. Для предпринимателей регулярно проводим нетворкинги и обучение.

Наша гордость современный инновационный муниципальный бизнес-парк. Он занимает площадь более 1,5 тыс квадратных метров, имеет 10 производственных и 11 офисных помещений. При этом аренда в нем - 3,77 грн за 1 квадратный метр, а договор можно оформить за 72 часа. Это готовая локация для начала бизнеса.

Пятое - необходимо искать союзников и дополнительные источники финансирования. Свобода, полученная благодаря децентрализации, открыла городам новые перспективы. Но и наложила большую ответственность. Поэтому стоит искать партнеров и дополнительные источники финансирования для реализации планов.

Славутич стремится построить универсальное, дружественное к маломобильным группам населения публичное пространство

Мы, например, два года назад выиграли грант от программы правительства и Минкульта "Малые города большие впечатления " на проведение Артрезиденции. В этом году реализуем ряд событий в рамках программы Малой культурной столицы при финансовой поддержке Украинского Культурного Фонда.

Мы также решились на сложный и важный для нас эксперимент Славутич стремится построить универсальное, дружественное к маломобильным группам населения публичное пространство. Поэтому мы присоединились к инициативе Первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" и уже получим мощную интеллектуальную поддержку специалистов. По сути, Славутич стал лабораторией по разработке и внедрению безбарьерных решений и наш опыт будет распространяться на всю Украину.

Деньги в мире и в стране есть, и привлечь их можно, предложив действительно интересные, амбициозные идеи, и презентовав профессиональную команду, которая их будет воплощать в жизнь.

И шестое - последнее - позарез нужно создавать интересные проекты и развивать креативные индустрии. Туризм событий это не только эмоция, это мощный толчок для экономики. Мы в этом удостоверились. ЧАЭС прекратила работу и не генерирует больше энергию, но вокруг нее продолжается научная практика и научный туризм, в частности.

Ежегодно мы проводим международную конференцию INUDECO, посвященную проблемам снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановления окружающей среды. К нам приезжает элита со всего мира. А это весомо пополняет бюджет города.

Маленькие города, как локомотивы Украины, это не фантазия

В текущем году планируем удивлять яркими культурными событиями, на которые приглашаем гостей со всей Украины. Уже 2 августа стартует международный фестиваль для архитекторов SESAM 2021 Poliklinika, на которых ожидаем более 250 студентов-архитекторов со всей Европы. В сентябре состоится арт-резиденция семантического сюрреализма для художников OPEN FORMAT ART RESIDENCE. Также проведем самый любимый фестиваль для творческой молодежи и будущих медийщиков "Золотая осень Славутича", которая будет проходить уже 28 год подряд. В октябре запланирован ежегодный культурно-художественный фестиваль для людей "золотого века" 50 + GOLDen Fest. Будем разрушать стереотипы и преодолевать эйджизм…

Конечно, в большинстве, это нишевые инициативы. Но они доказывают – маленькие города, как локомотивы Украины, это не фантазия. Именно маленькие города могут стать теми площадками, которые помогут трансформации больших городов.

Юрий Фомичев, городской голова г. Славутич