Люди шутят, что это также не понравится итальянцам.

Австралийская сеть пиццерий Bubba Pizza заставила людей активно обсуждать свою новинку - пиццу с апельсинами.

Заведение привлекло внимание общественности, добавив в свое меню пиццу, состоящую из томатной основы, копченой ветчины, кусочков свежего апельсина и моцареллы. Стоимость блюда варьируется от 12 долларов за маленькую до 24 долларов за семейную.

Эта новинка вызвала бурные обсуждения на Reddit: одни пользователи не против попробовать оригинальную пиццу, а другие считают такое сочетание ингредиентов неприемлемым. Также не обошлось без шуток об отношении итальянцев к подобным экспериментам:

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"Отправьте это итальянцам. Вы хотите начать войну?"

"Прямо в тюрьму", - вынес "приговор" один из комментаторов.

"Звучит отвратительно. Но если кому-то это нравится, хорошо, развлекайтесь", - добавил другой.

"Люди постоянно готовят ветчину в апельсиновой глазури. Нередко ее можно найти в южноамериканских тушеных свининах и европейских вариациях конфи. Также используется во многих китайских, корейских и тайских маринадах и подливах. Существует множество рецептов, о которых я не знаю, и это лишь несколько примеров его совместимости с мясом", - отметил другой человек.

"В последние годы люди говорят об ананасе в пицце так, будто гавайский фрукт не был основным продуктом детского меню каждой пиццерии и паба в течение по крайней мере 41 года, что я живу", - подчеркнул комментатор.

Почему итальянцам не нравится пицца с ананасами

В Италии пицца с ананасами часто становится поводом для шуток. Считается, что сладкий ананас не гармонирует с кислой томатной основой и соленой ветчиной.

Кроме того, пицца - это часть итальянской культуры, и классические рецепты, такие как Margherita или Marinara, имеют глубокие исторические корни. Добавление ананаса считается нарушением этих традиций.

Ранее британская Lupa Pizza установила очень высокую цену на гавайскую пиццу, чтобы заставить людей выбирать в меню другие блюда.

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