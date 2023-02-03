В список попали по пять культурных и природных достопримечательностей по всему миру.

Исторический центр Вены, Калифорнийский залив у берегов Мексики и тропические леса на Мадагаскаре попали в список из 10 туристических достопримечательностей, которые находятся под угрозой исчезновения.

В список, составленный изданием Travel Off Path, попали по пять культурных и природных достопримечательностей по всему миру. Одним из них угрожают природные явления и старение, а другим – человеческий фактор.

Топ-5 культурных достопримечательностей под угрозой

1. Исторический центр Вены, Австрия. Основная угроза – быстро разрастающаяся высотная городская застройка.

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2. Старый город Иерусалима и его стены, Израиль. Основная угроза – преднамеренное разрушение и влияние археологических раскопок.

3. Археологическая зона Чан-Чан, Перу. Основная угроза – высокая скорость износа из-за отсутствия консервации и обслуживания.

4. Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан. Достопримечательность понесла большие потери в 2001 году, когда талибы преднамеренно разрушили две гигантские статуи Будды.

5. Тимбукту, Мали. Основная угроза – продолжающаяся война в Мали, оккупация и преднамеренное разрушение объектов наследия вооруженными группами.

Топ-5 природных достопримечательностей под угрозой

1. Тропический лес Суматры, Индонезия. Основная угроза – разгул браконьерства, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.

2. Острова и охраняемые территории Калифорнийского залива, Мексика. Основная угроза – незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.

3. Национальный парк Эверглейдс, Флорида. Основная опасность – угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.

4. Заповедник Селус, Танзания. Основная угроза – незаконное браконьерство, оказавшее разрушительное воздействие на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы исходят от близлежащих урановых рудников, лесозаготовок и запланированного строительства плотины.

5. Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар. Основная угроза – лесные пожары, которые представляют собой огромный риск для экосистемы тропических лесов. Есть также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года исторический центр Одессы включили в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как находящийся под угрозой исчезновения.

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