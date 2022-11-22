Также были названы самые выгодные европейские города для бюджетных туристов.

Рим (Италия), Лондон (Великобритания) и Париж (Франция) признаны городами Европы с самым большим количеством бесплатных туристических достопримечательностей.

Как пишет The Independent со ссылкой на данные исследования туристической компании Omio, в частности, итальянская столица предлагает путешественникам бесплатный доступ к 553 туристчиеским достопримечательностям и 34 музеям. К ним относятся Пантеон, фонтан Треви и базилика Святого Петра.

Британская столица бесплатно открывает двери 95 музеев и 487 других туристических локаций. В частности, гости Лондона могут бесплатно осмотреть галерею Тейт Модерн, Национальную галерею, Музей Виктории и Альберта, Британский музей и Музей естественной истории.

Видео дня

Гости французской столицы Парижа могут бесплатно посетить 27 музеев и 394 достопримечательности: знаменитое кладбище Пер-Лашез, Музей современного искусства, базилику Сакре-Кер и многое другое.

Также Omio рассмотрел 12 различных критериев, чтобы определить, какие европейские города лучше всего подходят для экономных туристов, включая мероприятия, еду и напитки, а также инфраструктуру. Среди прочего учитывались цена пива, стоимость проезда на местном транспорте, стоимость ужина на двоих и количество бесплатных общественных питьевых фонтанчиков.

В результате исследование показало, что испанская Гренада является лучшим городом для тех, кто хочет сэкономить: пиво в среднем стоит 2,19 евро, а проездной на 24 часа – 1,23 евро.

Лучшие города Европы для бюджетных путешественников:

1. Гренада, Испания

2. Брюгге, Бельгия

3. Венеция, Италия

4. Валенсия, Испания

5. Эдинбург, Великобритания

6. Инсбрук, Австрия

7. Кембридж, Великобритания

8. Севилья, Испания

9. Малага, Испания

10. Флоренция, Италия

Где можно дешево отдохнуть в Европе

Ранее ранее Румыния, Португалия и Словения попали в число самых дешевых стран Европы для посещения в 2023 году, где туристы смогут увидеть максимум и потратить при этом минимум.

Также были названы самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году: в список попали шесть стран Восточной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: