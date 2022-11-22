Рим (Италия), Лондон (Великобритания) и Париж (Франция) признаны городами Европы с самым большим количеством бесплатных туристических достопримечательностей.
Как пишет The Independent со ссылкой на данные исследования туристической компании Omio, в частности, итальянская столица предлагает путешественникам бесплатный доступ к 553 туристчиеским достопримечательностям и 34 музеям. К ним относятся Пантеон, фонтан Треви и базилика Святого Петра.
Британская столица бесплатно открывает двери 95 музеев и 487 других туристических локаций. В частности, гости Лондона могут бесплатно осмотреть галерею Тейт Модерн, Национальную галерею, Музей Виктории и Альберта, Британский музей и Музей естественной истории.
Гости французской столицы Парижа могут бесплатно посетить 27 музеев и 394 достопримечательности: знаменитое кладбище Пер-Лашез, Музей современного искусства, базилику Сакре-Кер и многое другое.
Также Omio рассмотрел 12 различных критериев, чтобы определить, какие европейские города лучше всего подходят для экономных туристов, включая мероприятия, еду и напитки, а также инфраструктуру. Среди прочего учитывались цена пива, стоимость проезда на местном транспорте, стоимость ужина на двоих и количество бесплатных общественных питьевых фонтанчиков.
В результате исследование показало, что испанская Гренада является лучшим городом для тех, кто хочет сэкономить: пиво в среднем стоит 2,19 евро, а проездной на 24 часа – 1,23 евро.
Лучшие города Европы для бюджетных путешественников:
1. Гренада, Испания
3. Венеция, Италия
5. Эдинбург, Великобритания
7. Кембридж, Великобритания
8. Севилья, Испания
9. Малага, Испания
10. Флоренция, Италия
Где можно дешево отдохнуть в Европе
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