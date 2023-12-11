Хотя можно предположить, что чем богаче страна, тем счастливее люди, последние данные свидетельствуют, что это далеко не всегда так.

Австрия, Польша и Румыния в этом году были признаны самыми счастливыми странами Европейского Союза.

В то же время, согласно новым данным ЕС, наименее счастливые люди живут в Болгарии, за ними следуют немцы, где за год уровень счастья упал больше всего, сообщает euronews.com.

Сообщается, что Болгария была единственной страной из 27 опрошенных, которая получила общий балл менее 6 из 10 возможных.

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Самые богатые страны не всегда самые счастливые

Каждый год официальное статистическое агентство блока Евростат проводит опрос, чтобы выяснить, насколько население в каждой ЕС удовлетворено своей жизнью. В частности, у людей спрашивают, насколько оптимистично они настроены относительно будущего. И хотя можно предположить, что чем богаче страна, тем счастливее люди, последние данные свидетельствуют, что это далеко не всегда так.

Например, несмотря на то, что Германия имеет одну из самых сильных экономик среди 27 стран ЕС, показатели уровня счастья здесь ошеломляют. Так, если в 2021 году немцы набрали 7,1 балл из 10, то последние данные показывают падение до 6,5 баллов.

Эти данные подтверждает и Институт Рейнгольда в немецком Кельне, последнее исследование которого выявило, что у немцев значительно повысился уровень тревоги и замкнутости из-за экономической стагнации, войны в Украине, беспрецедентного роста иммиграции и относительно непопулярного правительства.

Зато жители Австрии, возглавляющие нынешний рейтинг, оценили свой уровень счастья в среднем на 8 баллов из 10. Австри – довольно богатая страна, так что этот результат не является сюрпризом.

Однако Румыния и Польша, которые следуют за ней, являются сравнительно бедными странами. Эксперты предполагают, что здесь на уровень счастья скорее влияют возраст, уровень образования, семейное и финансовое положение.

Что влияет на уровень счастья

В этом году эксперты выявили несколько тенденций. В частности, большинство государств-членов показали, что люди в возрасте от 16 до 29 лет заявляют о большей удовлетворенности жизнью по сравнению с людьми старше 65 лет. Противоположная картина наблюдалась только в Дании, Швеции, Ирландии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии.

Финансовая безопасность также в некоторой степени проявляется в данных, но, возможно, не так, как можно было бы ожидать.

Вместо этого, судя по всему, удовлетворенность жизнью во многом зависит от уровня образования человека, который в некоторой степени отражает уровень дохода. Так, в каждой стране-члене удовлетворенность жизнью выросла параллельно с уровнем образования.

В Словакии это было заметно больше всего – с разницей примерно в 1,6 балла между теми, кто имеет высшее образование, и теми, кто имеет только базовое образование.

Также определенное значение имеет место жительства. Так, на Мальте, в Австрии, Финляндии, Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Швеции, Дании и Люксембурге жители сельской местности признали себя немного счастливее – на 0,2 балла и выше. В Болгарии, Румынии, Литве, Словакии, Португалии, Венгрии, Хорватии, Кипре, Германии и Словении напротив жители городов сказали, что они более довольны жизнью.

Домохозяйства с детьми были самыми счастливыми, в то время как одинокие европейцы были счастливы меньше всего. Это типично для Европы, поскольку исследования, проведенные на других континентах, показали обратное. Эксперты предполагают, что вскоре эта тенденция распространится и на Европу.

Что касается удовлетворенности сексом, хотя в 2018-2022 годах мужчины были довольны этим немного меньше, чем женщины, все же оба пола по-прежнему имеют средний показатель 7,1 балла на уровне ЕС.

Географические тенденции

Исследования показывают, что между различными частями ЕС существует довольно значительный разрыв. В целом жители северных и многих западных частей блока, как правило, были более довольны своей жизнью, чем люди в странах Балтии. Те, кто живет недалеко от Средиземноморья и в восточных частях ЕС, по большей части были более несчастны.

В то же время в странах с более низким уровнем удовлетворенности жизнью в период между 2018 и 2022 годами произошел незначительный рост, а в более счастливых странах было наоборот.

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован свежий рейтинг English Proficiency Index за 2023 год. Оказалось, что далеко не во всех популярных туристических странах Европы дела со знанием английского языка идут хорошо.

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