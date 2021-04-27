Локдаун в Турции вводится с 29 апреля по 17 мая.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) продолжит выполнять регулярные и чартерные рейсы в Турцию в период локдауна в этой стране, объявленного с 29 апреля до 17 мая 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в Турции введена сертификация безопасного туризма, которая обеспечит граждан Украины возможностью проведения полноценного отдыха в период локдауна.

"Соответственно, для пассажиров чартерных рейсов авиакомпании МАУ отдых в отелях в соответствии с выбранными турами останется без изменений. Пассажирам регулярных рейсов, которые будут путешествовать в Турцию с целью индивидуального туризма, необходимо более тщательно проверять карантинные ограничения", - сказано в сообщении.

Также авиакомпания сообщила об отсутствии увеличения запросов от пассажиров об отмене перелета или переноса даты вылета в города Турции.

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"Перевозчик отмечает динамику роста продаж на соответствующих направлениях, обусловленную майскими праздниками в Украине", - сказано в сообщении.

Локдаун в Турции: что известно

В Турции вводится полный локдаун с 29 апреля по 17 мая в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Ограничения вступают в силу с 19:00 29 апреля и заканчиваются в 05:00 17 мая.

Вместе с тем правила полного локдауна в Турции не будут распространяться на иностранных туристов.

В посольстве Украины в Турции отметили, что украинские туристы "смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты Турции".

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Автор: Павел Степанец