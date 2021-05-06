Поскольку локдаун вводят для локального населения и на местных курортах, для украинских туристов запланированный отдых состоится в обычном формате.

Жесткие карантинные ограничения, которые вводятся из-за локдауна в Египте с 6 мая, не коснутся курортных зон Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Алама.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе туроператора Join UP! по информации по состоянию на 6 мая 2021 года.

По данным туроператора, новые правила в Египте будут действовать исключительно для местных жителей городов и курортных зон Средиземного моря вблизи Каира и Александрии, то есть на местных курортах.

"Поскольку локдаун вводят для локального населения и на местных курортах, для украинских туристов запланированный отдых состоится в обычном формате. По предварительной информации от партнеров Join UP!, никаких изменений ни в полетную программу, ни в отношении режима работы объектов размещения не планируется", - отметили в пресс-службе.

Локдаун в Египте: что известно

В Египте из-за ситуации с коронавирусом с 6 мая 2021 года по меньшей мере на две недели закрывают торговые центры, рестораны и магазины. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты.

Дополнительно с 12 по 16 мая в стране закрываются пляжи и парки.

С начала пандемии в Египте коронавирусом заболели более 231 тысячи человек, умерли более 13,5 тысяч зараженных.

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Автор: Марина Григоренко