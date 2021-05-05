Пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая.

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Читайте такжеУ украинцев самым популярным направлением для отдыха на майские стала ТурцияОб этой мере сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Ограничения вступят в силу с завтрашнего вечера, 6 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты, а пляжи и парки в стране закроют с 12 по 16 мая, передает Reuters.

Коронавирус в Египте

С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели COVID-19, умерли свыше 13,5 тыс. зараженных.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ирина Погорелая