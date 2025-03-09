В Pine Cliffs Resort можно найти роскошные номера, отличные бассейны, спа-салоны и рестораны.

Семейный отдых в залитом солнцем приморском местечке может стать одним из самых лучших моментов в жизни. Более того, если это один из любимых курортов одного из самых знаменитых футболистов в мире - это многое говорит об этом месте.

Семья Барретт рассказала изданию The Independent свои впечатления об отдыхе на курорте Pine Cliffs Resort в Португалии. Это одно из любимых туристических направлений футболиста Криштиану Роналду.

Отмечается, что Португалия остается фаворитом среди семей. Эта страна предлагает красивые песчаные пляжи и большое количество достопримечательностей.

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Pine Cliffs Resort расположен в провинции Алгарве на юге Португалии. Глава семейства, Фрэнк Барретт, поделился, что этот курорт находится в 30 минутах езды от аэропорта Фару. Там расположен не только большой отель, но и резиденция Suites, а также таунхаусы, которые можно арендовать на неделю.

Помимо этого на территории курорта находятся несколько больших бассейнов для семейного отдыха, а также спуск к пляжу, который недавно был признан лучшим в мире по версии Tripadvisor. Также можно найти спа-салон, тренажерный зал и большое количество ресторанов.

Барретт подчеркнул, что отдых на курорте премиум-класса Pine Cliffs стоит недешево. В прошлом году Криштиану Роналду и его футбольная команда из Саудовской Аравии приезжали сюда на летние тренировки. Тем не менее рядом есть и более бюджетные варианты.

Всего на территории отеля Pine Cliffs есть 15 различных ресторанов с традиционной алгарвийской кухней, итальянской, индийской, японской и даже стейк-хаус. Барретт рекомендует посетить первоклассный рыбный ресторан Maré, в котором даже можно найти нерыбные блюда для вегетарианцев.

По словам мужчины, на территории отеля не только можно отдохнуть в тишине, но и более энергично провести время. Например, на территории курорта есть поле для гольфа на девять лунок. Также есть теннисные корты и футбольное поле.

В спа-салонах можно побаловать себя различными процедурами - от массажа до ухода за лицом. В других местах маленькие гости могут сжечь энергию на трассе для лазания по деревьям, на поле для мини-гольфа, попробовать себя в каякинге или серфинге, а также отправиться в детскую футбольную академию на территории отеля.

Кроме того, Барретт рассказал, что в отеле есть бар с шампанским на вершине скалы. Там можно полюбоваться закатом, а всего в нескольких метрах от него находится гигантская игровая зона на тему пиратского корабля.

В издании подчеркнули, что цены на номера начинаются с 255 фунтов стерлингов (329 долларов) за ночь при размещении двух взрослых и двух детей (до 11 лет) в отеле Pine Cliffs Ocean Suites в двухкомнатном люксе без завтрака. Стоимость проживания двух взрослых в отеле Pine Cliffs составляет от 170 фунтов стерлингов (219 долларов) за ночь в номере делюкс с видом на курорт.

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