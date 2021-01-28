Всего в списке указано 29 городов, которые будут доступны украинцам для отдыха.

Государственная авиационная служба (Госавиаслуба) обнародовала перечень курортных городов, куда украинцы смогут улететь на отдых летом этого года.

Читайте такжеТуристический сезон близко: озвучен обнадеживающий прогноз относительно путешествий украинцев в ЕССогласно приказу Госавиаслужбы, в курортные города из списка разрешается выполнение чартерных авиарейсов из/в Украину. В частности, не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, в летний сезон без ограничения частоты выполнения рейсов после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий.

Список стран, куда украинцы могут улететь на отдых

Египет: Хургада, Шарм-эш-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;

Грузия: Батуми;

Израиль: Эйлат;

Доминиканская Республика: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шри-Ланка: Коломбо;

Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо и Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

Марокко: Агадир, Касабланка;

Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

Мальдивы: Мале;

Мальта: Лука;

Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубаи, Шарджа;

Танзания: Занзибар;

Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албания: Тирана;

Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;

Индия: Гоа;

Индонезия: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;

Кипр: Пафос;

Словения: Марибор, Любляна;

Вьетнам: Камрань;

Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;

Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;

Иордания: Акаба;

Черногория: Тиват, Подгорица.

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Автор: Ирина Погорелая