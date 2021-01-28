Государственная авиационная служба (Госавиаслуба) обнародовала перечень курортных городов, куда украинцы смогут улететь на отдых летом этого года.
Читайте такжеТуристический сезон близко: озвучен обнадеживающий прогноз относительно путешествий украинцев в ЕССогласно приказу Госавиаслужбы, в курортные города из списка разрешается выполнение чартерных авиарейсов из/в Украину. В частности, не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, в летний сезон без ограничения частоты выполнения рейсов после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий.
Список стран, куда украинцы могут улететь на отдых
- Египет: Хургада, Шарм-эш-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
- Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
- Грузия: Батуми;
- Израиль: Эйлат;
- Доминиканская Республика: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Шри-Ланка: Коломбо;
- Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо и Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
- Марокко: Агадир, Касабланка;
- Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
- Мальдивы: Мале;
- Мальта: Лука;
- Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубаи, Шарджа;
- Танзания: Занзибар;
- Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Албания: Тирана;
- Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
- Индия: Гоа;
- Индонезия: Денпасар;
- Куба: Варадеро;
- Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
- Кипр: Пафос;
- Словения: Марибор, Любляна;
- Вьетнам: Камрань;
- Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
- Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
- Иордания: Акаба;
- Черногория: Тиват, Подгорица.
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