Для отдыха будет доступно 29 городов \ REUTERS

Государственная авиационная служба (Госавиаслуба) обнародовала перечень курортных городов, куда украинцы смогут улететь на отдых летом этого года.

Читайте такжеТуристический сезон близко: озвучен обнадеживающий прогноз относительно путешествий украинцев в ЕССогласно приказу Госавиаслужбы, в курортные города из списка разрешается выполнение чартерных авиарейсов из/в Украину. В частности, не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц, в летний сезон без ограничения частоты выполнения рейсов после получения авиакомпаниями соответствующих прав на эксплуатацию воздушных линий.

Список стран, куда украинцы могут улететь на отдых

  • Египет: Хургада, Шарм-эш-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
  • Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
  • Грузия: Батуми;
  • Израиль: Эйлат;
  • Доминиканская Республика: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Шри-Ланка: Коломбо;
  • Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо и Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  • Марокко: Агадир, Касабланка;
  • Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
  • Мальдивы: Мале;
  • Мальта: Лука;
  • Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубаи, Шарджа;
  • Танзания: Занзибар;
  • Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Албания: Тирана;
  • Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Индия: Гоа;
  • Индонезия: Денпасар;
  • Куба: Варадеро;
  • Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар; 
  • Кипр: Пафос;
  • Словения: Марибор, Любляна;
  • Вьетнам: Камрань;
  • Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери;
  • Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
  • Иордания: Акаба;
  • Черногория: Тиват, Подгорица. 

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Автор: Ирина Погорелая