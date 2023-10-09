Венеция, Брюгге и Дубровник – слишком переполнены туристами.

Летом 2023 года некоторые из самых желанных туристических мест Европы оказались слишком переполненными людьми – да так, что в некоторых странах начали вовсю работать над продвижением менее популярных локации, попутно вводя дополнительные налоги для туристов в более востребованных.

Эксперт по путешествиям и генеральный директор частной авиакомпании Admiral Jet Дэвид Даути в разговоре с Express.co.uk назвал три популярных туристических города, которых следует избегать из-за чрезмерных толп туристов.

Три популярных города в Европе, которых стоит избегать

1. Венеция, Италия. "Неудивительно, что Венеция является одним из лучших туристических направлений в Европе, причем в такой степени, что число туристов превышает численность жителей в соотношении 2:1. Жертва своей красоты и величия, Венеция часто бывает сильно переполнена не только из-за отдыхающих на одну-две недели, но и из-за постоянного притока однодневных туристов, сходящих с круизных лайнеров", – пояснил Даути.

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В итоге уже с 2024 года Венеция будет взимать с однодневных гостей плату за посещение города в размере 5 евро, чтобы сократить количество туристов.

2. Брюгге, Бельгия. "В Брюгге такое же неравномерное соотношение туристов и жителей, особенно в летние месяцы. Небольшой по сравнению со многими другими туристическими точками, скромный городок Брюгге ломится под тяжестью такого большого количества иностранных гостей. Его старомодная средневековая архитектура дает уникальный опыт тем, кто не знаком с этим деревенским стилем, который оказался одновременно благословением и проклятием для местных горожан, пытающихся вести свою повседневную жизнь", – констатировал эксперт.

3. Дубровник, Хорватия. "Даже в большей степени, чем вышеупомянутые направления, Дубровник оказывается хронически перенаселенным. Известный как ключевое место съемок "Игры престолов", город постоянно наполняется туристами. В часы пик (прежде всего это июль и август) на одного жителя здесь может приходиться 36 туристов", – отметил Даути.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрию признали самой переполненной туристами страной мира в этом году.

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