Металлическая фигура дракона у подножия Вавельского замка является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Кракова.

Посетители второго по величине города Польши Кракова, чью рождественскую елку признали самой красивой в 2024 году, временно остались без любимого развлечения.

Как пишет The Independent, гигантская металлическая статуя дракона возле знаменитого Вавельского замка, изрыгающего настоящий огонь, задержит дыхание на месяц, чтобы эксперты смогли выяснить, почему он в последнее время пожирает слишком много топлива.

Начиная с этой недели соответствующие службы будут проверять газоснабжение 6-метровой скульптуры, чтобы найти способы сократить счета за энергоресурсы, пояснил представитель управления дорожной инфраструктуры Кракова Кшиштоф Войдовски.

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Стоит отметить, что фигура Вавельского дракона у подножия одноименного замка является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Кракова. Миллионы туристов приезжают туда ежегодно, чтобы посмотреть, как каждые три минуты из его морды вырывается пламя.

Сама скульптура авторства Бронислава Хромого датируется концом 1960-х годов, но отсылает к многовековой легенде, согласно которой город страдал от кровожадного дракона, пожирающего скот горожан, а иногда даже молодых девушек. Так продолжалось пока находчивый молодой сапожник не предложил зверю овечью шкуру, набитую серой, которая вызывала у него жжение внутри. Затем дракон выпил так много воды из близлежащей реки Вислы, что лопнул.

Скульптура должна вновь обрести способность изрыгать огонь в марте.

Что еще стоит посмотреть в Кракове, читайте в нашем большом материале.

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