Краковская елка была признана самым красивым рождественским деревом в мире. Елка, которая расположена на Главной площади польского города, превзошла "соперниц" из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает inPoland, ссылаясь на рейтинг британского портала timeout.pl.
Известно, что живая елка в Кракове украшена 26 тысячами энергосберегающими лампочками, которые меняют цвет. Также в городе есть и очень красивые искусственные елки, которые находятся на Rynku Podgórskim, перед Национальным музеем и на Центральной площади и площади Всех Святых.
Отмечается, что рождественские деревья будут радовать местных и туристов до 2 февраля.
Список самых красивых елок мира по рейтингу timeout.pl:
- Краков, Польша;
- Губбио, Италия;
- Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк;
- Вильнюс, Литва;
- Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро;
- Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия;
- Сокало, Мехико;
- Пуэрта дель Соль, Мадрид;
- Страсбург, Франция;
- Трафальгарская площадь, Лондон.
В мэрии Кракова добавили, что во время праздничного периода в город приезжает много туристов, ведь их привлекает рождественская ярмарка и яркая иллюминация на улицах города. Также в Кракове можно встретить сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.
Главная новогодняя елка в Украине - что известно
Как писал УНИАН, в Киеве 6 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны. По словам мэра города Виталия Кличко, елку украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.
Известно, что в этом году, как и в прошлом, елка является искусственной, а высота ее составляет 15 метров. На этот раз елка является белоснежной, что символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.