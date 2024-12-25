Лучшая елка в мире в 2024 году, по словам экспертов, находится в Кракове.

Краковская елка была признана самым красивым рождественским деревом в мире. Елка, которая расположена на Главной площади польского города, превзошла "соперниц" из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает inPoland, ссылаясь на рейтинг британского портала timeout.pl.

Известно, что живая елка в Кракове украшена 26 тысячами энергосберегающими лампочками, которые меняют цвет. Также в городе есть и очень красивые искусственные елки, которые находятся на Rynku Podgórskim, перед Национальным музеем и на Центральной площади и площади Всех Святых.

Отмечается, что рождественские деревья будут радовать местных и туристов до 2 февраля.

Список самых красивых елок мира по рейтингу timeout.pl:

Краков, Польша;

Губбио, Италия;

Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк;

Вильнюс, Литва;

Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро;

Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия;

Сокало, Мехико;

Пуэрта дель Соль, Мадрид;

Страсбург, Франция;

Трафальгарская площадь, Лондон.

В мэрии Кракова добавили, что во время праздничного периода в город приезжает много туристов, ведь их привлекает рождественская ярмарка и яркая иллюминация на улицах города. Также в Кракове можно встретить сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.

Главная новогодняя елка в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в Киеве 6 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны. По словам мэра города Виталия Кличко, елку украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

Известно, что в этом году, как и в прошлом, елка является искусственной, а высота ее составляет 15 метров. На этот раз елка является белоснежной, что символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.

Вас также могут заинтересовать новости: