Известно, что Краков является популярным среди туристов, особенно зимой, ведь город славится своими красивыми новогодними украшениями / коллаж УНИАН, скриншот, фото pixabay

Краковская елка была признана самым красивым рождественским деревом в мире. Елка, которая расположена на Главной площади польского города, превзошла "соперниц" из Нью-Йорка и Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает inPoland, ссылаясь на рейтинг британского портала timeout.pl.

Известно, что живая елка в Кракове украшена 26 тысячами энергосберегающими лампочками, которые меняют цвет. Также в городе есть и очень красивые искусственные елки, которые находятся на Rynku Podgórskim, перед Национальным музеем и на Центральной площади и площади Всех Святых.

Отмечается, что рождественские деревья будут радовать местных и туристов до 2 февраля.

Список самых красивых елок мира по рейтингу timeout.pl:

  • Краков, Польша;
  • Губбио, Италия;
  • Рокфеллеровский центр, Нью-Йорк;
  • Вильнюс, Литва;
  • Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро;
  • Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия;
  • Сокало, Мехико;
  • Пуэрта дель Соль, Мадрид;
  • Страсбург, Франция;
  • Трафальгарская площадь, Лондон.

В мэрии Кракова добавили, что во время праздничного периода в город приезжает много туристов, ведь их привлекает рождественская ярмарка и яркая иллюминация на улицах города. Также в Кракове можно встретить сказочных оленей, верблюдов, жирафов и райской птицы.

Главная новогодняя елка в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в Киеве 6 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны. По словам мэра города Виталия Кличко, елку украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

Известно, что в этом году, как и в прошлом, елка является искусственной, а высота ее составляет 15 метров. На этот раз елка является белоснежной, что символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год.

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