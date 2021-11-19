В частности, снег идет на вершинах гор Плай, Тростян и Захар Беркут.

На горнолыжных курортах Львовской области сегодня выпал первый снег.

Об этом свидетельствует видео с веб-камер, установленных на курортах, сообщает УНИАН со ссылкой на портал snig.info.

В частности, снег идет на вершинах гор Плай, Тростян и Захар Беркут.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 19 ноября по области будет облачно, временами дождь, местами с мокрым снегом. Утром и днем местами возможны значительные осадки.

"Порывы ветра ожидаются до 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью +1-6°, днем +5-10°. Такой же погода будет и во Львове", - рассказали в департаменте.

Напомним, накануне в Черниговской и Сумской областях в четверг, 18 ноября, выпал первый снег.

В частности, в городе Шостка Сумской области снег начал идти с 20 часов 18 ноября. А на Черниговщине снег выпал в Семеновке и Новгород-Северском.

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Автор: Мирослава Бзикадзе