В правительстве Германии предупреждают, что в этом году люди смогут поехать на отдых и начать путешествовать не раньше, чем в конце мая.
Читайте такжеЕврокомиссия завершила предварительные переговоры по еще одной вакцине против COVID-19Об этом заявил уполномоченный по туризму Томас Барейс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
"Я думаю, что путешествие - это то, что очень трудно представить в ближайшие два-три месяца. После Троицы все снова станет лучше. И я надеюсь, что это лето будет очень большим периодом для путешествий", - сказал Барейс.
Также Барейс надеется, что после массовой вакцинации можно будет путешествовать в более отдаленные части мира.
"Если мы сделаем вакцинацию большинству людей в Германии во втором квартале года, то летом будет безопасно путешествовать", - добавил он.
Ситуация с коронавирусом в Германии
- Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что частичный локдаун в Германии может продлиться до весны 2021 года.
- В стране начал действовать более жесткий локдаун. В некоторых регионах действует запрет отходить от дома дальше, чем на 15 километров. Меры будут действовать минимум до 31 января.
- В Германии прививки от коронавируса получили уже более полумиллиона человек.
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