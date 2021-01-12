По словам уполномоченного по туризму, путешествия трудно представить в ближайшие месяцы.

В правительстве Германии предупреждают, что в этом году люди смогут поехать на отдых и начать путешествовать не раньше, чем в конце мая.

Читайте такжеЕврокомиссия завершила предварительные переговоры по еще одной вакцине против COVID-19Об этом заявил уполномоченный по туризму Томас Барейс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Я думаю, что путешествие - это то, что очень трудно представить в ближайшие два-три месяца. После Троицы все снова станет лучше. И я надеюсь, что это лето будет очень большим периодом для путешествий", - сказал Барейс.

Также Барейс надеется, что после массовой вакцинации можно будет путешествовать в более отдаленные части мира.

"Если мы сделаем вакцинацию большинству людей в Германии во втором квартале года, то летом будет безопасно путешествовать", - добавил он.

Ситуация с коронавирусом в Германии

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что частичный локдаун в Германии может продлиться до весны 2021 года.

В стране начал действовать более жесткий локдаун. В некоторых регионах действует запрет отходить от дома дальше, чем на 15 километров. Меры будут действовать минимум до 31 января.

В Германии прививки от коронавируса получили уже более полумиллиона человек.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН