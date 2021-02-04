Также Криклий сообщил, что сейчас в Раде зарегистрирован законопроект, который освобождает внутренние авиаперевозки от уплаты НДС.

Министерство инфраструктуры готовит отдельную государственную программу поддержки украинских авиаперевозчиков в условиях коронакризиса, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

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"Мы добиваемся отдельной программы по поддержке наших авиаперевозчиков. К сожалению, Украина была почти единственной страной в Европе, которая не предложила каких-либо действенных инструментов и форматов для поддержки авиаперевозчиков", - сказал он.

Также Криклий сообщил, что сейчас в Раде зарегистрирован законопроект (№2425), который освобождает внутренние авиаперевозки от уплаты НДС, но который все еще не принят как закон.

Убытки авиакомпаний из-за пандемии коронавируса

Авиационная отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Так, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, только в 2020 году потери авиакомпаний из-за пандемии могут составить 157 миллиардов долларов.

Многие западные страны с начала пандемии выделяли колоссальные суммы из госбюджета на поддержку своих авиакомпаний. В частности, еще в мае 2020 года власти Германии заявили о планах выделить авиаперевозчику Lufthansa пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро. Средства должны были, в частности, пойти на поддержку технической базы авиакомпании в исправном состоянии на период простоя, выплату зарплат сотрудникам и возврат средств пассажирам за отмененные рейсы.

Украинские авиакомпании в свою очередь остались без государственной поддержки в период кризиса. Помимо трудностей с продолжением стабильного функционирования в условиях ограниченного пассажиропотока и, как следствие, огромных убытков, отечественные авиаперевозчики столкнулись с гневом пассажиров, справедливо требующих вернуть им деньги за отмененные рейсы. Вот только у авиакомпаний сейчас таких денег нет. Одна только авиакомпания МАУ в период с апреля 2020 по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

В декабре 2020 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

В январе 2021 года авиакомпания обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививках от COVID-19.

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Автор: Павел Степанец