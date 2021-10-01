Команде "Мира наизнанку" удалось попасть в одну из пещер, где хранят Кораны.

2 октября в 18:30 на телеканале 1+1 телезрителей ждет новая серия "Мира наизнанку", в которой Дмитрий Комаров продолжит изучать закрытую пакистанскую провинцию Белуджистан.

Путешественник побывает на священной горе Джебель-аль-Нур. Здесь проложено около 10 километров подземных лабиринтов и пещер, где хранится более 2,5 миллиона экземпляров важнейшей книги каждого мусульманина - Корана. В это место мусульмане со всего мира отправляют и привозят Кораны, непригодные для использования. Ведь после того, как священная книга изнашивается, просто так выбросить ее нельзя.

Читайте такжеДмитрий Комаров рискнул жизнью в новом выпуске шоу "Мир наизнанку" в Пакистане (фото)"В одном мешке помещается 30-40 Коранов. После сортировки мешок отправляют в священную пещеру, где его больше не откроют никогда", - рассказал Комаров.

Команде "Мира наизнанку" удалось попасть в одну из пещер, где хранят Кораны. Это длинные километры туннелей, заложенные мешками со священной книгой. Но самые уникальные экземпляры здесь хранят в специальных условиях, под стеклом. Самый дорогой Коран этой коллекции написан с помощью изумрудной пудры, а самым древним экземплярам около тысячи лет.

Также Комаров побывает на "кладбище" кораблей и покажет, как утилизируют этот транспорт.

"В Пакистане у меня было особое "письмо желаний"- сюжеты, которые хотелось снять особо. Одна из "мечт" - отработать смену на кладбище кораблей, где гигантские суды вручную разрезают на мелкие куски буквально за 2 месяца", - рассказал телеведущий.

Напомним, ранее украинский путешественник Дмитрий Комаров показал, как в 21 веке живут кочевые народы Пакистана, в чем похожи украинцы и пакистанцы, и узнал, насколько опасно закрытый город Кветта.

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Автор: Ольга Робейко