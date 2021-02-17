В Китае яркими световыми шоу по всей стране отмечают наступление Нового года.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, разноцветным светом подсвечивают небоскребы, мосты и исторические места. Вдобавок к праздничной иллюминации на улицах развесили традиционные китайские фонари.
По китайскому календарю Новый год наступил 12 февраля, празднование традиционно длится две недели.
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