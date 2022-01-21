При этом Кипр сократит "срок годности" сертификата вакцинации с 365 о 270 дней.

Кипр с 1 марта 2022 года намерен отменить обязательное ПЦР-тестирование для полностью вакцинированных от коронавируса туристов, действующее с конца прошлого года.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра туризма Кипра.

При этом сертификаты вакцинации от путешественников, которые не получали бустерную дозу вакцины, будут действительны только, если с момента получения последней дозы прошло меньше девяти месяцев. На данный момент "срок годности" ковидного сертификата составляет 365 дней.

Читайте такжеЧем удивляет Кипр зимой: рождественские деревни, прогулки без солнцепека и релакс в СПАНепривитым путешественника по-прежнему будет разрешен въезд в страну только с негативным результатом ПЦР-теста на коронавирус, полученного в течение 72 часов до прибытия в страну, или отрицательным результатом более дешевого экспресс-теста, сданного в течение 24 часов до вылета. Также им потребуется сдать еще один тест по прибытию в аэропорт Кипра за свой счет (15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса). Еще через 72 часа после прибытия на Кипр придется сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. На данный момент эти требования распространяются на всех без исключения взрослых туристов, в том числе вакцинированных. От последнего требования освобождаются лишь туристы с бустерной дозой вакцины.

Кроме того, всем туристам, прибывающим на Кипр, необходимо иметь при себе подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе планируют изменить правила путешествий.