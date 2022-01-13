Туристы, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19, освобождаются от необходимости сдавать экспресс-тест через 72 часа после прибытия на Кипр.

Кипр с 14 января 2022 года вновь меняет условия въезда для иностранных туристов, внеся определенные смягчения по сравнению с действующими ранее правилами.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты МИД Украины.

В частности, с 05:00 14 января 2022 года перед посадкой в самолет, который направляется в Республику Кипр, необходимо будет предъявлять на выбор или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета, или более дешевый отрицательный результат экспресс-теста, сданного в течение 24 часов до вылета. До этого подходил лишь ПЦР-тест.

Кроме того, теперь туристы, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19, освобождаются от необходимости сдавать экспресс-тест через 72 часа после прибытия на Кипр. Всем остальным придется бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус в передвижных лабораториях Минздрава.

Читайте такжеАнглия отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристовВсе остальные требования по въезду на Кипр сохраняются:

иметь при себе подтверждение регистрации на платформе CyprusFlightPass

по прибытии на Кипр пройти платный лабораторный контроль: 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса, результат теста будет доступен в течение 3 часов

О том, чем заняться на Кипре в зимний период, читайте в нашем отдельном материале.