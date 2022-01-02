Власти Кипра вводят новые ограничения для иностранных туристов.
Теперь для въезда в страну туристам придется сдавать не два, а три теста на COVID-19. Об этом сообщает Cyprus Flight Pass.
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Так перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до прибытия.
Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии на Кипр.
Третий тест должен быть сдан не позднее, чем через три дня после прибытия в страну.
Новые правила вступают в силу с 4 января и будут действовать до 15 января 2022 года. Примечательно, что тесты должны будут сдавать даже вакцинированные туристы.
Новый штамм коронавируса "Омикрон":
Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября 2021 года. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.
В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.