Теперь для въезда в страну туристам придется сдавать не два, а три теста на COVID-19.

Власти Кипра вводят новые ограничения для иностранных туристов.

Теперь для въезда в страну туристам придется сдавать не два, а три теста на COVID-19. Об этом сообщает Cyprus Flight Pass.

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Так перед выездом на Кипр турист должен сделать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до прибытия.

Второй ПЦР-тест нужно сдать сразу по прибытии на Кипр.

Третий тест должен быть сдан не позднее, чем через три дня после прибытия в страну.

Новые правила вступают в силу с 4 января и будут действовать до 15 января 2022 года. Примечательно, что тесты должны будут сдавать даже вакцинированные туристы.

Новый штамм коронавируса "Омикрон":

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября 2021 года. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.