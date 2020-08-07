Украинцы должны вернуться из Румынии до 12 августа - посольство

После возвращения из Румынии украинцы должны находиться 14 дней в изоляции.

Посольство Украины в Румынии предупредило украинцев, что срок пребывания иностранцев в Румынии заканчивается 12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Согласно распоряжению правительства, право на пребывание в стране, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

"Обращаем ваше внимание, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, и когда не будут применяться санкции или ограничительные меры, до 12 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЕгипет изменил правила въезда: по пределы курортов без ПЦР-тест не выехать

Напомним, с 27 июля Румыния входит в список стран красной зоны. В связи с этим украинцы после возвращения из Румынии обязаны находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу, или в обсервации в специальных заведениях.

В Румынии за минувшие сутки зарегистрировали 1378 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала пандемии в стране. Также за сутки подтверждено 50 летальных случаев среди инфицированных. Всего в Румынии уже зарегистрировано 59 273 случая заболевания, из которых 29 289 человек выздоровели, а 2616 умерли.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Румыния продлила запрет на въезд для иностранных граждан, в том числе украинцев, до 15 августа. Существуют определенные исключения из запрета, а также при соблюдении определенных требований разрешен транзит по территории страны.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.