Также в Украине ведется дискуссия о возможности работы детских оздоровительных учреждений.

В Украине пока не планируют расширять список карантинных ограничений. Отдельно ведется разговор о работе зимних курортов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Сегодня".

"Мы понимаем, что люди начинают планировать свой отпуск либо празднование Нового года. В своем большинстве даже в "красной" зоне зимние курорты могут работать при условии 100% вакцинации персонала и отдыхающих. Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными", – отметил он.

Также, по его словам, в Украине ведется дискуссия о возможности работы детских оздоровительных учреждений.

Читайте такжеУкраина – третья в Европе: главный санврач рассказал об улучшении ситуации с COVID-19"Дискуссия идет с Минсоцполитики. Для детей вакцинация может быть рекомендована лишь с 12 лет. Позиции разделились, потому как мы так не зафиксировали вспышек в таких учреждениях. Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение", – добавил Кузин.

Напомним, по данным Минздрава, первую дозу COVID-вакцины уже получили 40% взрослых украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц