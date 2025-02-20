Во время пиковых часов движения в этом городе уровень децибел достигает 100.

В мире есть настолько шумный город, что его называют "непригодным для жизни". Речь идет о Мумбае - крупнейшем городе Индии, где высокий уровень шума часто превышает безопасный, пишет Express.

В газете Mumbai Times отмечают, что индийский город Мумбай "непригоден для жизни", по крайней мере из-за какофонии (неблагозвучное сочетание звуков, производящее эстетически негативное впечатление - УНИАН).

Отмечается, что во время пиковых часов движения в городе уровень децибел достигает 100. По словам, активистки движения против шума Сумаиры Абдулали, все, что превышает 80 дБА, является опасным.

Видео дня

В частности, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что здоровый уровень шума не должен превышать 55 децибел днем и 40 ночью. Если превышать эти пороговые значения, то это может серьезно угрожать здоровью тех людей, которые находятся близко от источника шума.

"Когда речь идет о высоком уровне шумового загрязнения в Мумбаи, основными нарушителями являются строительство, фейерверки, сигналы транспорта и громкоговорители. Однако, как сообщает One India, правительство Мумбая сейчас пытается ввести регулирование в отношении громкоговорителей. В четверг Высокий суд Бомбея приказал комиссару полиции принять немедленные меры по жалобам на шумовое загрязнение, вызванное религиозными сооружениями, согласно сообщению Hindustan Times (HT)", - подчеркивают в Express.

Также еще одним шумным город является Каир (Египет). Шумовое загрязнение в этом мегаполисе достигло угрожающих уровней, вследствие чего у людей наблюдаются проблемы со слухом, раздражительность и даже смерти.

Согласно исследованию Египетского национального исследовательского центра, средний уровень шума составляет 90 дБ и никогда не опускается ниже 70 дБ.

"Это можно сравнить с проведением целого дня на заводе. Кроме шумового загрязнения, Каир имеет одни из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Индекс качества воздуха в Каире (AQI) составляет 160, что отражает нездоровое состояние воздуха. Для сравнения, индекс качества воздуха, который считается нормальным и здоровым, составляет около 36", - добавляют в материале.

Последние новости туризма

Ранее был назван прекрасный остров в Европе, где можно покататься на лыжах. Речь идет о горном хребте Троодос, который является крупнейшим на Кипре и находится почти в центре острова, поэтому его невозможно не увидеть. По словам экспертов, этот курорт идеально подходит как для начинающих, так и для опытных лыжников.

Также стало известно о европейской стране, которую туристы посещают, чтобы выспаться. Речь идет о Швеции, в которой можно хорошо поспать благодаря естественной темноте осенью и зимой, прохладе, чистому воздуху, а также тишине и спокойствию.

Вас также могут заинтересовать новости: