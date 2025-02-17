По словам экспертов, февраль является лучшим местом для того, чтобы покататься на лыжах на этом острове.

Когда вы думаете о поездке на Кипр, то сразу представляете золотые песчаные пляжи, кристально голубое море и солнце, однако эта страна является также скрытой жемчужиной для горнолыжного отдыха, пишет Express.

Речь идет о горном хребте Троодос, который является крупнейшим на Кипре и находится почти в центре острова, поэтому его невозможно не увидеть. Начиная с января до конца марта в регионе выпадает достаточное количество снега и наблюдается значительное снижение температуры, благодаря чему это время становится идеальным для катания на лыжах и других зимних видов активного отдыха.

"Горный хребет является домом для единственного на острове горнолыжного центра, которым руководит Кипрский горнолыжный клуб, и находится он на горе Олимп - самой высокой вершине гор Троодос. Горнолыжный курорт Mount Olympus состоит из двух зон - Sun Valley и North Face, каждая из которых имеет собственные подъемники и трассы", - объяснили в издании.

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Эксперты говорят, что этот курорт идеально подходит как для начинающих, так и для опытных лыжников, поскольку здесь есть все необходимое, а именно склоны для новичков и продвинутого уровня, которые разделены на санкции. Кроме того, там также есть четыре бугельных подъемника высотой от 125 до 380 метров.

"Не говоря уже о том, что горная вершина находится всего в двух километрах от горного курорта Троодос, в 12 километрах от горного курорта Платрес и примерно в часе езды от замечательного приморского города Лимасол, температура воздуха в котором в феврале достигает 18°C", - подчеркнули в Express.

В то же время летом температура воздуха в Лимасоле достигает 30 градусов по Цельсию.

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