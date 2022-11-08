Новый проездной билет будет действовать в региональных поездах и в городском общественном транспорте.

Власти Германии официально анонсировали введение единого проездного билета стоимостью 49 евро в месяц, что эквивалентно примерно 1,60 евро в день, вдохновившись эффектом от действовавших летом 2022 года проездных на поезда по 9 евро.

Как пишет SchengenVisaInfo со ссылкой на заявление немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, новый проездной билет позволит совершать поездки по всей Германии на городском общественном транспорте, а также на региональном железнодорожном транспорте всех участвующих в программе транспортных компаний. Кроме того, билет будет распространяться на весь общественный транспорт на короткие и средние расстояния.

Запустить услугу в Германии планируют с 1 января 2023 года, однако окончательная дата пока не определена: немецкие власти заявляют, что хотят сделать это как можно быстрее.

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Купить такие проездные смогут как граждане Германии, так и иностранцы. Это можно будет сделать через различные каналы продаж Deutsche Bahn, такие как сайт bahn.de и приложение DB Navigator, а также в туристических центрах DB по всей Германии. Кроме того, многие другие транспортные компании, участвующие в программе, будут продавать билеты Deutschlandticket по своим каналам продаж.

Таким образом в Deutsche Bahn планируют упростить сложную схему местных тарифов, позволяя ездить по одному проездному на транспорте разных компаний, и подтолкнуть большее количество людей к переходу с автомобилей на экологически безопасные виды транспорта.

Эксперименты с проездными билетами в Германии

Многие страны Европы уже несколько лет ведут активную работу, направленную на то, чтобы побудить местных жителей и туристов активнее пользоваться экологически безопасными наземными видами транспорта, в частности, предлагая пересесть с самолетов на поезда, от которых вредных выбросов намного меньше. Одновременно власти многих европейских стран стремятся побудить людей пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей.

Например, немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn на лето 2022 года вводил проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц. Обладатели таких проездных могли в течение месяца безлимитно ездить на локальных и региональных поездах, а также в общественном транспорте по всей Германии. Несмотря на некоторые трудности в начале действия программы, по итогу правительство страны признало ее успешной и решило продолжить внедрять ее аналоги.

Так, в немецкой столице Берлине с 1 октября 2022 году ввели единый проездной билет за 29 евро в месяц. Эта система будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.

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