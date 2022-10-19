Осенняя погода в Карпатах великолепно подходит для туризма, поскольку не жарко и не холодно. Еще и золотые пейзажи создают невероятную атмосферу.

Туризм в Карпатах прекрасен в любую погоду. Поскольку это известная локация как для украинцев, так и для гостей с других стран, здесь продуманы развлечения и пешеходные тропы на любую погоду. Однако куда бы вы ни пошли осенью, вас везде будут буквально преследовать захватывающие дух виды на лес и горы.

Озеро Синевир осенью

Это самое большое горное озеро Украины, расположенное в верховьях реки Теребли.

Начнем с того, как добраться на Синевир. Сюда можно доехать поездом, автобусом или на своем автомобиле. В целом, вам подойдет любой поезд, который едет до Ужгорода. Выходить нужно на железнодорожной станции Воловец Мукачевского района Закарпатья. Если едете автобусом или машиной, то следовать нужно до поселка Межгорье или до села Синевирская Поляна.

Видео дня

Морское око Карпат встречает своих туристов невероятно чистым воздухом и "инстаграмными" пейзажами.

Буковель осенью

Буковель - колоритный горнолыжный курорт, где есть чем заняться в любое время года. Сюда можно добраться поездом, автобусом или на машине. На поезде вы можете попасть до ближайших населенных пунктов Ворохта (21 км) и Яремче (40 км), откуда можно подъехать автобусом. Ближайший областной центр - Ивано-Франковск. Оттуда в Буковель ехать 1,5 часа на машине.

Сегодня с верхушки горы, на которую ведет обзорный подъемник, открывается вот такой вид.

Развлечения в Карпатах осенью

Помимо пеших троп сегодня здесь предлагают катания на квадроциклах, пешеходные экскурсии по различным заповедникам, роуп-джампинг, троллеи, экскурсионный трамвайчик (село Выгода в Калушском районе), карпатские чаны и прочее. Все зависит от того, куда именно вы направляетесь и какой тип отдыха вам больше всего по душе. Но в этом сезоне в Карпатах стоит побывать хотя бы ради того, чтобы посмотреть на этот завораживающий осенний лес.

Напомним, какой вид открывается с горы Маковица летом.

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