Земля будет передаваться не для коммерческого использования, а лишь для организации горнолыжных спусков.

Кабинет министров планирует передать из государственной собственности местным общинам территории лесных массивов для строительства горнолыжного курорта «Боржава» в Карпатах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной году работы нынешнего правительства.

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«Речь идёт о возможности передачи в границах населенных пунктов Свидовца, Боржавы значительных массивов из государственной собственности в собственность местных громад, чтобы они могли управлять этим без повреждения лесных массивов, но создать горнолыжные трассы и проложить горнолыжные подъемники», – сказал он.

По словам премьера, земля будет передаваться не для коммерческого использования, а лишь для организации горнолыжных спусков.

«Мы будем поддерживать строительство курорта законным прозрачным способом, с необходимыми аукционами, если нужно, с привлечением контролирующих правоохранительных органов», – сказал Шмыгаль.

Строительство курорта в Карпатах

В июле 2020 года в Офисе президента Украины состоялось совещание, на котором обсуждался проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Интерес к этому проекту проявляют австрийские инвесторы.

22 февраля 2021 года заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» заявил, что в 2021 году начнется строительство двух горнолыжных курортов в Карпатах – курорта «Боржава» и базы отдыха в Славском.

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Автор: Дмитрий Шварц