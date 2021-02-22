В Украине в 2021 году начнется строительство двух горнолыжных курортов в Карпатах – курорта "Боржава" и базы отдыха в Славском.
Читайте такжеАвстрийцы планируют создать в Карпатах всесезонный туристический кластерОб этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в Киеве.
"Новые курорты в Закарпатской области – горнолыжный курорт "Боржава", строительство которого начнется в этом году, в Славском новый большой курорт", - сказал он.
Что этому предшествовало
- В июле прошлого года в Офисе президента Украины состоялось совещание, на котором обсуждался проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Интерес к этому проекту проявляют австрийские инвесторы.
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