Отмечается, что в случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу, запланированных с 18 июня, в связи с перераспределением пассажиропотока из-за необходимости облета территории Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщает о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021 года. Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, которое наблюдает авиакомпания на данном направлении», - сказано в сообщении.

Отмечается, что МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

«В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для билетов с фактически отмененными рейсами возможны такие действия: изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом; обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ, а также возврат средств.

Конфликт с Беларусью

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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Автор: Павел Степанец