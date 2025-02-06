В городе есть три потрясающих пляжа - Ниаска, Кэннон-Бэй и Оливетта, где можно просто расслабиться и насладиться красотой вида.

Италия может похвастаться множеством великолепных мест для отличного отдыха и не удивительно, что эта страна является одной из самых посещаемых в мире.

В 2023 году страну посетило более 60 миллионов человек, включая самого богатого человека в мире Илона Маска, пишет Daily Express.

Портофино - небольшой городок на итальянской Ривьере. Живописный курорт, известный своими красочно раскрашенными зданиями, выстроившимися вдоль берега, на протяжении столетий был популярным туристическим направлением, особенно для богатых и знаменитых.

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Отмечается, что даже самые богатые из самых богатых были замечены отдыхающими там. Генеральный директор Tesla Илон Маск был замечен за едой со своим сыном-подростком Саксоном, в то время как его бывшая партнерша, певица и автор песен Граймс была замечена за прогулкой по городу с их сыном X.

"Есть много особенностей, которые делают Портофино идеальным выбором для спокойного отдыха. В городке проживает всего 500 жителей, что само по себе дает представление о том, насколько мирной должна быть атмосфера. Портофино полон достопримечательностей и мест, которые нужно исследовать, и, конечно, множество развлечений. Прогулка и осмотр красивых пейзажей, конечно, обязательны, но есть также некоторые примечательные достопримечательности, которые вы должны обязательно посетить", - сказано в статье.

Там есть замечательная статуя Христа из бездны в самом сердце морского парка города. Невероятная бронзовая статуя находится на глубине 17 метров под водой и является одним из самых известных мест для дайвинга во всем районе.

В городе есть три потрясающих пляжа - Ниаска, Кэннон-Бэй и Оливетта, где можно просто расслабиться и насладиться красотой вида.

Помимо водных развлечений и пляжей, красивые улицы города усеяны бутиками, художественными галереями, кафе и ресторанами.

"Будь то легкая экскурсия на байдарках, на лодке или на автобусе с открытым верхом, есть способ исследовать каждый уголок этого удивительного города, который подходит именно вам", - отмечают эксперты.

Новости туризма

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяются, что Майорка является круглогодичным местом отдыха, так что туристам, не привязанным к летним каникулам, стоит рассмотреть возможность посещения этого балеарского острова в другое время года.

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