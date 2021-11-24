Страна хочет запретить посещение ряда заведений для людей без "зеленых пропусков".

Итальянские власти планируют усилить карантинные ограничения. В частности, сократить срок действия COVID-сертификатов.

Правительство хочет, чтобы этот документ действовал вместо 12 месяцев всего лишь 9, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Кроме того, страна запретит посещение ряда заведений для людей без "зеленых пропусков", которые свидетельствуют, что человек привился или недавно переболел. Как ожидается, без сертификатов невозможно будет попасть в рестораны, бары, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты и разнообразные развлекательные заведения.

Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях украинских туристов пускают разные страны Европы (инфографика)Такой "локдаун для непривитых" может начаться либо 29 ноября, либо 6 декабря. Будут ли действовать эти нормы сразу во всей стране или сначала только в отдельных регионах - пока неизвестно.

Власть также думает над введением обязательных прививок для правоохранителей и учителей.

Как сообщал УНИАН, Италия стала первой европейской страной, в которой планировали ввести обязательную вакцинацию во всех сферах жизнедеятельности: чтобы попасть на фабрики, в офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места, сотрудники должны иметь "зеленые пропуска".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Украине уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова