Это помешает Китаю показать себя иностранцам в позитивном ключе и лишит его иностранных инвестиций, отмечают эксперты.

По мере роста геополитической напряженности между Китаем и Западом, все меньше иностранных туристов приезжают в страну, что может стать серьезной и долгосрочной проблемой для второй экономики мира, надеющейся заработать на возобновлении туристичеких поездок после окончания пандемии Covid-19.

Как пишет The Wall Street Journal, отсутствие иностранных путешественников особенно заметно в таких крупных городах, как Пекин и Шанхай, где число иностранцев, посетивших страну в первой половине года, составило менее четверти показателей доковидного 2019 года. При этом в целом по турпутевкам в континентальный Китай за первый квартал 2023 года прибыли лишь 52 тысячи человек по сравнению с 3,7 миллионами в первом квартале 2019 года.

"Количество посетителей из Европы, Америки, Японии и Кореи существенно сокращается", – констатировал директор полуофициальной ассоциации туризма Китая Сяо Цяньхуэй еще в мае этого года.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, меньшее количество туристов и бизнесменов из-за рубежа означает сокращение возможностей для Китая показать себя иностранцам в позитивном ключе.

С другой стороны, недостаток посетителей также приведет к снижению инвестиций в Китай. Так, прямые иностранные инвестиции в страну уже упали до 20 миллиардов долларов в первом квартале по сравнению со 100 миллиардами долларов с аналогичным периодом прошлого года, согласно анализу правительственных данных, проведенному Марком Витцке из исследовательской фирмы Rhodium Group.

Частично в снижении потоков инострнцев в Китай виновата нехватка доступных рейсов, поскольку перевозчики еще не восстановили тот уровень обслуживания, который они предлагали до пандемии. Тем не менее, китайские и зарубежные эксперты по туризму говорят, что иностранные гости также воздерживаются от поездок из-за ухудшения отношений между Китаем и Западом. Особонно на фоне того, что в июне 2023 года правительство США рекомендовало американцам пересмотреть целесообразность поездок в КНР.

"Вернулся бы я в тот Китай, который знал? Да! Но теперь Китай, кажется, действительно изображает себя очень антизападным, особенно антиамериканским. Меня это очень беспокоит", – расскзал бизнес-консультант из Бостона Мэтт Келли, который в течение 15 лет трижды побывал в Китае как турист, но сейчас уже ехать туда не хочет.

Партнер юридической фирмы Harris Bricken из Сиэтла Дэн Харрис, тем временем, отмечает, что представители бизнеса также стали больше интересоваться тем, какие риски несут поездки в Китай.

"Компании очень, очень обеспокоены тем, что их люди уезжают в Китай... Люди не едут в Китай, если в этом нет необходимости", – констатировал Харрис, добавив, что сам он также прекратил ездить в Китай.

Китайские официальные лица, тем временем, пытаются убедить западные страны, что страна по-прежнему приветствует иностранные инвестиции. Недавно они даже провели встречи с бизнес-ассоциациями из США, Европы и Японии, а посол Китая в США Се Фэн предложил провести форум по туризму и увеличить количество рейсов между странами, а также призвал Вашингтон скорректировать свои рекомендации по поездкам.

Как отмечает издание, хотя отсутствие иностранных туристов не так сильно повредит Китаю за счет внутренних туристов, которые сейчас тратят на путешествия по стране больше, чем в 2019 году, тем не менее, многие местные предприятия зависят именно от международных гостей.

Например, шанхайский туристический гид Сноу Ю, который до пандемии успешно проводил экскурсии для англоязычных туристов, теперь не может вывести свой бизнес на уровень 2019 года, работая с китайкими путешественниками: им не нужны его знания английского и они дают меньше чаевых. В результате, его доход снизился почти вдвое по сравнению с периодом до пандемии.

Сокращение посетителей с Запада и некоторых частей Восточной Азии было частично компенсировано увеличением числа прибывающих россиян, однако китайские туристические эксперты говорят, что они тратят меньше.

Еще одна проблема для Китая – отток иностранных экспатов, которые в предыдущие годы служили мостами между китайским обществом и их родными странами, приглашая родственников и друзей в гости. Так, например, консультант по инвестициям Александр Сираков вернулся в родную Болгарию из Шанхая в августе прошлого года. По его словам, так же поступили большинство его знакомых-экспатов.

"Сейчас люди воспринимают Китай как очень далекий и несколько отчужденный. Все было ровно наоборот четыре года назад, когда Китай был по-настоящему открытым и оживленным, куда обязательно нужно было съездить", – констатировал мужчина.

Как сообщал УНИАН, Китай отменил обязательный карантин для иностранных путешественников с 8 января 2023 года, спустя почти три года после начала пандемии коронавируса.

Три года нулевой нетерпимости к коронавирусу, от закрытия границ до внутренних локдаунов, нанесли серьезный ущерб экономике Китая, вызвав в осенью 2022 года крупнейшие протесты в стране с тех пор, как президент Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году. В результате Китай резко сменил политику, отменив почти все COVID-ограничения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.