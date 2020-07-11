Пассажиры, которые планировали лететь сегодня из Украины в Хорватию, должны будут сдать ПЦР-тест за 2100 гривень

Отметим, 11 июля правительство Хорватии изменило условия въезда для украинцев.

Пассажиры самолета рейса 7W771 Борисполь-Пула авиакомпании Windrose, которые должны были лететь в Хорватию 11 июля, теперь будут вынуждены пройти ПЦР-тест на коронавирус за 2100 гривень. Их рейс отложили, поскольку Хорватия ввела новые правила въезда для украинцев.

Об этом авиакомпания информирует в Facebook.

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Как говорится в сообщении, Windrose обратилась за помощью в посольство Украины в Хорватии сразу после информации о решении правительства Хорватии относительно необходимости обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 для пассажиров, которые въезжают в страну.

Отмечается, что это касается всех без исключения пассажиров, включая младенцев и детей.

Авиакомпания отложила вылет рейса 7W771 до 21:00, чтобы выполнить требования страны. Из Пулы в Борисполь самолет должен вылететь в 22:25/23:25.

Как сообщает Windrose, пассажиры этого рейса могут пройти ПЦР-тест в круглосуточной лаборатории в МА Борисполь на 48-й стойке терминала D. В этом случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке — в течение 24 часов. Стоимость тестирования - 2100 грн.

Также в авиакомпании говорят, что самолет готов к рейсу и ожидает пассажиров. Ситуация с дальнейшей задержкой исключается.

Напомним, власти Хорватии приняли решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности для Украины, в субботу, 11 июля.

Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Ранее Европейский Союз утвердил список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла. В список «безопасных» вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория и Япония.

Таким образом, в ЕС могут попасть только отдельные категории украинцев: ученики; моряки, путешествующие транзитом; специалисты из третьих стран, чья работа не может выполняться дистанционно

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