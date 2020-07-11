Хорватия изменила "карантинные" правила въезда для украинцев

Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

Хорватия обязала украинцев проходить двухнедельную самоизоляцию после въезда на территорию страны или показывать результат теста на COVID-19

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

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"Срочно! В ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности и для Украины, въезжающих в страну", – написал он.

В то же время украинцы с отрицательным результатом на тест COVID-19, сделанного максимум за 48 часов, могут путешествовать без самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19, есть восемь категорий украинцев, которые могут въезжать в Европейский Союз.

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