В Мекку пустили всего тысячу мусульман: в Саудовской Аравии начался беспрецедентный хадж (фоторепортаж)

Ожидается, что в хадже примут участие не более 10 тысяч человек — вместо двух миллионов, которые обычно приезжали в Мекку в предыдущие годы.

28 июля начался хадж в Мекку, который в 2020 году называют беспрецедентным. Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия запретила въезд иностранным паломникам.

Как сообщает «Би-би-си», ожидается, что в хадже примут участие не более 10 тысяч человек — вместо двух миллионов, которые обычно приезжали в Мекку в предыдущие годы. Паломников обязали постоянно носить маски, у них измеряют температуру, их тестируют на коронавирус.

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Согласно квотам, около 70% паломников в этом году — иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии. Остальные — граждане королевства.

Хадж — это главный ритуал всех мусульман мира, паломничество в Мекку, где родился пророк Мухаммед. Хадж осуществляется в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря. По Корану, совершить Хадж должен каждый совершеннолетний мусульманин хотя бы раз в жизни, если ему позволяют здоровье и финансовые возможности.

Как выглядел хадж в Мекку 8 августа 2019-го - вот как он выглядит 29 июля 2020 года / фото REUTERS

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