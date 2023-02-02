Пограничный контроль между странами был введен в сентябре 2022 года для противодействия нелегальной миграции.

Чешская Республика с 6 февраля 2023 года отменит внутренний пограничный контроль на границе со Словакией, действовавший с конца сентября 2022 года.

Чехия неоднократно продлевала срок действия проверок, изначально введенных на 10 дней в попытке предотвратить использование ее территории нелегальными мигрантами для транзита в Германию. Однако действовующие до 5 февраля нормы уже не будут продлеваться, сообщает SchengenVisaInfo.

В то время Министерство внутренних дел Чехии утверждало, что число нелегальных мигрантов увеличилось на 1200 процентов с начала января 2022 года по сентябрь и достигло более 11 тысяч, обнаруженных полицией, большинство из которых сирийцы.

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Однако теперь министерство утверждает, что их число значительно сократилось, что позволило властям отменить пограничный контроль и вернуться к нормальной жизни.

При этом издание напоминает, что в настоящее время в Австрии также действует пограничный контроль со Словакией, введенный в сентябре 2022 года по той же причине.

"Расширение пограничного контроля на Словакию на данный момент необходимо для того, чтобы активно ограничивать масштабы действий контрабандной мафии и не допускать смещения маршрутов контрабандистов", – заявил 26 января 2023 года министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, объявляя о продлении пограничного контроля со Словакией еще на десять дней.

Он также сообщил, что с конца сентября 2022 года на границе Австрии и Словакии были арестованы 23 контрабандиста, действовавших между двумя странами.

Нелегальные мигранты в ЕС

Одним из последствий российской агрессии по отношению к разным странам мира стало увеличение потоков нелегальных мигрантов, в первую очередь из восточных стран, в страны Европейского союза. После начала войны в Украине Россия существенно активизировала усилия по расширению миграционного кризиса в ЕС.

В конце января 2023 года Еврокомиссия представила новую стратегию, направленную на увеличение количества случаев возвращения нелегальных мигрантов в страны проживания.

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