Новые правила начнут действовать с 29 сентября.

Австрия ужесточит охрану границы со Словакией. С полуночи 29 сентября начнутся проверки.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Министерства внутренних дел Австрии, данное решение - ответ на решение Чехии временно возобновить контроль на границе со Словакией, чтобы пресечь нелегальной миграции.

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"Мы переживаем беспрецедентную ситуацию с точки зрения нелегальной миграции. С начала 2022 года полиция задержала всего 11 тысяч нелегальных мигрантов на территории Чехии", - сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

С 29 сентября в рамках Шенгенского кодекса будет действовать десятидневный пограничный контроль на чешско-словацкой границе. Отмечается, что в этот период в Чехии рассмотрят дальнейшие меры, в том числе продолжение контроля.

Отмечается, что Австрия также сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов.

Ситуация с мигрантами в Европе - что известно

Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что на территории страны выявили почти 12 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых из Сирии. Это больше, чем во время предыдущей волны массовой миграции в Европе в 2015 году. Всего в текущем году арестовали 125 лиц, занимающихся незаконным ввозом людей.

В министерстве заявили, что беженцы использовали Чехию в качестве транзитной страны на пути на Запад.

В связи с этим правительство Чехии возобновило проверки на границе со Словакией.

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