Чтобы не допустить распространения коронавируса, всех лыжников старше 14 лет обязали носить защитные маски FFP2.

На многих горнолыжных курортах Австрии сегодня начинается зимний сезон - со строгим соблюдением гигиенических мер в связи с пандемией коронавируса.

Читайте такжеСтудентка из Британии завезла в Сингапур новый штамм коронавирусаКак сообщает Deutsche Welle, в частности, все лыжники старше 14 лет должны носить особо эффективные защитные маски FFP2, если они находятся на подъемниках или стоят в очереди.

Однако с этой защитной мерой согласны не все курорты. Так, владельцы горной железной дороги на курорте в Заальбахе хотят юридически оспорить это решение, поскольку контролировать ношение масок сложно, но если будут выявлены нарушения, ответственность придется нести компании. По этой причине курорт Зальбах-Хинтерглемм откроется только в том случае, если требование носить FFP2-маски будет отменено.

Также решили не открывать сезон и на горнолыжном курорте в Ишгле, который в начале года стал «лидером» по распространению коронавируса в Европе. Причина заключается в том, что этот район находится на границе Австрии и Швейцарии, и тот, кто заедет на территорию Швейцарии, должен будет по возвращении отправиться в карантин.

С 24 декабря заработают подъемники, но при этом гостиницы и точки общепита в Австрии останутся закрытыми до 7 января.

Таким образом, сами австрийцы получат возможность совершать однодневные поездки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более, что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска будут обязаны отправиться на десятидневный карантин.

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Автор: Тамара Отовская