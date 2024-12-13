Теперь путешественники стараются находить эти продукты у себя дома или же даже специально возвращаются в те места, где они их попробовали.

В последние годы все большую популярность набирает тренд путешествий с целью изучения гастрономической культуры той или иной страны, а также посещения определенных ресторанов.

Тем временем, пользователи платформы Reddit рассказали, в какие блюда они "влюбились навсегда", впервые попробовав их за границей. Теперь они стараются найти способ купить их в своей стране, готовят их дома или же даже вновь посещают те места, где они узнали об этих лакомствах.

"Для меня это асаи (пальмовые ягоды – ред.) во время моего пребывания в Бразилии. Классическое мороженое асаи с гранолой и бананом – мое любимое, но я предпочитаю асаи в более "чистой" форме, как мякоть/пюре, поэтому я все еще иногда заказываю его, чтобы иметь дома. К сожалению, в моей стране нечасто можно найти асаи в продаже в таком виде в магазинах, а асаи-боулы продаются только в определенных местах, таких как Лондон и некоторые прибрежные районы", – поделился пользователь coffeewalnut05, запустивший этот опрос.

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В свою очередь турист под ником Melonpan78 рассказал, что в Японии ему очень полюбилось блюдо из риса "онигири", чаще всего с начинкой и завернутой в нори: "Готовлю их сам как минимум раз в неделю".

В свою очередь пользователь itsthekumar теперь не может представить свою жизнь без багета с французским маслом.

Также в список попали такие блюда, как греческий соус-закуска "дзадзики", мексиканское "тако", тайваньский чай улун и ананасовый пирог, индонезийская жареная лапша "ми горенг", тайское кари "массаман" и многое другое.

Среди оригинальных блюд – дольки апельсина, посыпанные корицей, которые пользовательница JennyMacArthur впервые попробовала в Марокко.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали о своих главных провалах при заказе еды за границей.

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