Без дискотек, развлекательных программ, но с новыми туристическими маршрутами. На Шацких озерах на Волыни сезон отдыха в самом разгаре. Людей значительно больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что совсем рядом беларуская граница. В общине уверяют, что отдыхать здесь безопасно, однако из-за военного положения есть ограничения. Они касаются и водоемов, и суши.
Почему едут на Свитязь и изменился ли там сервис, говорится в сюжете ТСН. Туристический сезон на самом глубоком озере Украины стартовал в этом году с опозданием из-за погоды.
Людмила приехала сюда с дочками из Киева, говорит, после двух месяцев бессонных ночей они тут наконец привыкают к тишине. "У нас все ночи проходят в коридоре, это очень страшно", - признается она.
Если раньше туристы, приезжавшие на Шацкие озера, искали прежде всего развлечений, то сейчас все изменилось: они хотят тишины, покоя. Однако развлечения здесь предлагаются: путешествия на велосипедах вдоль водоемов, а также катание на байдарках.
Однако из-за близости к беларуской границе ездить и плавать можно теперь здесь не везде, поэтому некоторые маршруты были изменены.
Бюджетное жилье здесь предлагают от 200 грн за человека, а есть значительно дороже - 2,5 тыс. грн за комнату.
Где украинцы могут отдохнуть в стране во время войны?
Война закрыла доступ украинцам к пляжному отдыху на берегу Черного и Азовского морей. Побережье последнего полностью оккупировано россиянами, а черноморское – недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов.
УНИАН.Туризм узнавал, какая сейчас ситуация на курортах юга и какую альтернативу морскому отдыху можно выбрать.