Среди отдыхающих много тех, чьи населенные пункты теперь в оккупации, говорят журналисты.

Без дискотек, развлекательных программ, но с новыми туристическими маршрутами. На Шацких озерах на Волыни сезон отдыха в самом разгаре. Людей значительно больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что совсем рядом беларуская граница. В общине уверяют, что отдыхать здесь безопасно, однако из-за военного положения есть ограничения. Они касаются и водоемов, и суши.

Почему едут на Свитязь и изменился ли там сервис, говорится в сюжете ТСН. Туристический сезон на самом глубоком озере Украины стартовал в этом году с опозданием из-за погоды.

Людмила приехала сюда с дочками из Киева, говорит, после двух месяцев бессонных ночей они тут наконец привыкают к тишине. "У нас все ночи проходят в коридоре, это очень страшно", - признается она.

Если раньше туристы, приезжавшие на Шацкие озера, искали прежде всего развлечений, то сейчас все изменилось: они хотят тишины, покоя. Однако развлечения здесь предлагаются: путешествия на велосипедах вдоль водоемов, а также катание на байдарках.

Однако из-за близости к беларуской границе ездить и плавать можно теперь здесь не везде, поэтому некоторые маршруты были изменены.

Бюджетное жилье здесь предлагают от 200 грн за человека, а есть значительно дороже - 2,5 тыс. грн за комнату.

Где украинцы могут отдохнуть в стране во время войны?

Война закрыла доступ украинцам к пляжному отдыху на берегу Черного и Азовского морей. Побережье последнего полностью оккупировано россиянами, а черноморское – недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов.

УНИАН.Туризм узнавал, какая сейчас ситуация на курортах юга и какую альтернативу морскому отдыху можно выбрать.

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