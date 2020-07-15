Франция завершила празднование Дня взятия Бастилии грандиозным 30-минутным фейерверком (фоторепортаж, видео)

В этом году из-за пандемии коронавируса главный национальный праздник во Франции прошел без многолюдных толп и гостей из других стран.

Вечером 14 июля 2020 года в столице Франции Париже празднование главного национального праздника - Дня взятия Бастилии - отметили грандиозным 30-минутным фейерверком.

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Как сообщал УНИАН.Туризм, в этом году из-за пандемии коронавируса праздник прошел без многолюдных толп и гостей из других стран. После скромных дневных празднований все завершилось 30-минутным фейерверком.

Французы говорят, что в этом году запуск ярких огней в небо посвящают тем, кто на передовой в борьбе с коронавирусом, потому что именно врачи сейчас являются олицетворением несокрушимого духа.

День взятия Бастилии во Франции празднуют ежегодно в память о революционных событиях 1789-го года. Тогда граждане штурмом взяли крепость-тюрьму, которая была символом строгой монархии и где удерживали политзаключенных.

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